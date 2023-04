Mont-Saint-Guibert : Iseco, le container intelligent qui permet de récolter les déchets organiques

La société dirigée par David Di Santo (51 ans), comptable de formation, connu dans la région pour avoir été auparavant actif chez Shanks devenu Renewi, et Thibaut Beghin (36), ingénieur civil, lance en effet un nouveau concept, l’Iseco.

"Iseco est un container intelligent pour la gestion des déchets, notamment les déchets organiques, avec entrée sécurisée s’intégrant dans un système informatique, et un contrôle des odeurs, une véritable alternative aux containers enterrés, explique l’Auderghemois Thibaut Beghin. Les citoyens peuvent venir y déposer leurs déchets 24h sur 24 sans engendrer la moindre nuisance. Il s’agit d’une solution flexible destinée aux pouvoirs publics et aux intercommunales dont les deux premiers exemplaires viennent d’être installés à Hastière par le BEP Environnement de la province de Namur".

Ce module sera présenté pour la première fois à Municipalia, le salon des mandataires qui s’est ouvert ce jeudi et s’achèvera ce vendredi à Marche-en-Famenne et qui est l’événement annuel incontournable rassemblant tous les acteurs de la vie locale wallonne.

Cette solution écologique pour les déchets est déjà très répandue, depuis plus de deux décennies, dans les pays du sud comme l’Espagne et l’Italie. Dans ces contrées, la culture d’utiliser des containers communs est bien ancrée dans les mœurs. "N’empêche, dans un souci de salubrité publique, les responsables publics se sont vite rendu compte qu’il importait de mettre en place un contrôle d’accès et des capteurs. Surtout aussi afin d’avertir les opérateurs chargés de leur collecte qu’ils sont remplis et qu’il importe de venir les vider, permettant aussi d’optimaliser les tournées de ramassage avec le charroi", précise le Fontainois David Di Santo.

"La récolte des déchets organiques par le biais de sacs pose aujourd’hui problème, essentiellement en termes d’odeurs et de résistance des sacs aux animaux. Et un sac ouvert devient un souci de salubrité publique. De plus, en triant les déchets organiques, le poids des déchets résiduels se réduit. Les modules Iseco sont donc des îlots écologiques de hauteur réduite, autonomes et autosuffisants en énergie".