Nivelles : des masters et 3 nouvelles formations à la Haute École Bruxelles-Brabant

La principale nouveauté pour la rentrée prochaine est l’application de la Réforme de la formation initiale des enseignants (RFIE): le cursus des futurs professeurs passe de 3 à 4 ans et sera sanctionné par des "masters", délivrés en co-diplomation avec une université. À Nivelles, la HE2B a établi un partenariat avec l’ULB, dont des professeurs viendront donner certains cours en terre aclote.

Ce passage à quatre ans est notamment justifié par un changement d’approche: les anciens instituteurs maternels pourront s’occuper de classes allant de l’accueil à la 2e primaire, les anciens instituteurs de primaire seront formés pour donner cours de la 3e maternelle à la 6e primaire, et les anciens régents de la 5e primaire à la 3e secondaire.

Sur le fond, toutes les formations actuelles restent en place: la HE2B continuera à former des futurs instituteurs primaires ainsi que des enseignants de français, de sciences, de maths, de langues germaniques ou encore d’éducation physique pour le secondaire inférieur.

Mais les responsables ont aussi décidé de lancer trois toutes nouvelles formations. Ainsi, dès septembre prochain, des étudiants de "section 1", c’est-à-dire les futurs instituteurs pour les classes allant de l’accueil à la 2e primaire, pourront suivre leur cursus à Nivelles alors que jusqu’à présent, la HE2B ne le proposait que sur son site d’Uccle.

Un nouveau master sera également proposé dans le cadre du pacte d’excellence: Français et Éducation culturelle et artistique, ce qui impliquera de suivre des cours d’arts plastiques, de théâtre, d’improvisation… Un autre nouveau master est complètement inédit: Formation manuelle technique et technologique et formation numérique (FMTTN). Il s’agira, dans le cadre du tronc commun, de faire découvrir aux élèves jusqu’à la 3e secondaire les bases de la mécanique, de l’électricité, du numérique…

Dans les locaux de la HE2B où l’équipement est déjà disponible, le pédagogue Philippe Skilbecq prépare déjà ce genre de cours. Ces derniers comprendront une inévitable partie théorique, mais les futurs profs devront aussi se former concrètement à l’utilisation de machines, au prototypage, aux montages électriques de base, aux imprimantes 3D…

"Une fois la théorie assimilée, ils devront être capables de mobiliser ce savoir pour réaliser des projets concrets, indique Philippe Skilbecq. Par exemple créer un nouvel objet à partir d’un ventilateur d’ordinateur récupéré. À eux de faire preuve d’inventivité: on peut en faire une machine à faire des bulles, un aspirateur, un mobile pour les chambres d’enfants en ajoutant une résistance…"