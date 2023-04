Festival de fanfares à Dongelberg

La Fanfare royale Sainte-Barbe-et-Saint-Laurent de Dongelberg organise son Festival de printemps ce dimanche 23 avril à Dongelberg: 14 h, Renouveau Musical de Genappe ; 15 h, Fanf’Art de Hotton ; 16 h, fanfare de Dongelberg. Maison du Village, rue du Felgaut, 2.

fanfaredongelberg.be

Concert de printemps à Opprebais

Ce dimanche 23 avril, à 17 h, se tiendra en l’église d’Opprebais un concert de musique baroque donné par l’ensemble Constellations musicales et le chœur de chambre Canto e Gioia. Des œuvres de Vivaldi, Bach et Haydn seront proposées sous la direction de Dominique Woltèche avec Marie-Anne Dachy à l’orgue et au clavecin.

0477 62 84 81.

Parcours FrancoFaune à Wavre

Le Parcours FrancoFaune est un dispositif d’accompagnement pour des artistes résidant en Belgique et chantant en français. Orienté sur le son et la scène, ce parcours s’organise autour de résidences, de rendez-vous, de conseils et d’une mise en réseau avec le milieu professionnel. Cette année, après les auditions à la Maison poème en mars dernier, le Parcours FrancoFaune a choisi Bleuroise, Caillasses et SMR pour poursuivre le Parcours 2023.

Ces trois groupes commenceront par une résidence de quatre jours à l’Espace de Cultures Columban, avant une programmation au festival FrancoFaune. Ce concert de sortie aura lieu ce dimanche 23 avril, à 15 h, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Gratuit. Nombre de places limité, inscription conseillée: 010 22 48 58, info@columban.be

Henri Greindl à Sart-Risbart

Ce vendredi 21 avril, à 20 h 30, le "71" accueille Henri Greindl. Ce musicien fait appel en grande partie aux instruments électroniques et aux guitares transformées, avec des racines dans la musique électro-psychédélique. Le solo est un art périlleux pour tous les artistes. Henri Greindl, avec son projet "Merkür Hg", y excelle ! Rue Alphonse Robert, 71, à Sart-Risbart.

O476 97 21 42, jules@travers.be, www.travers.be

Habanera à la Chapelle de Verre

Ce dimanche 23 avril, à 18 h, c’est le duo Habanera (Marc Grauwels, flûtes ; Christophe Delporte, accordéon) qui sera sur la scène de la Chapelle de Verre. Rue Arthur Brancart, 100, à Braine-le-Comte. Réservation obligatoire.

lachapelledeverre.be

Quentin Dujardin à Virginal

Quentin Dujardin. ©C.Vi.

Ce vendredi 21 avril, à 21 h, Quentin Dujardin proposera une version solo de son dernier album "2020".

L’Étable d’hôtes, rue de Tubize, 4/B, à Virginal.

letabledhotes.be

Hommage à Anne Sylvestre, à Nil

Anne Sylvestre.

Le vendredi 28 avril, à 20 h 30, un hommage sera rendu à Anne Sylvestre, grande chanteuse et poétesse, décédé en 2022. Elle laisse derrière elle un répertoire de plus de 700 chansons poétiques et engagées, passant de l’humour caustique à la sincérité la plus touchante. Ariane Rousseau et Éric Bribosia reprendront une dizaine de ses chansons, connues ou moins connues, choisis parmi plus de 700 chansons. Pas de réservation. Église partagée, Saint-Vincent de Nil.

cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile.

Marches/Balades

Marche Adeps à Genappe

Après avoir accueilli plus de 2 500 marcheurs en 2022, le Carrefour culturel 38 organise une balade (5, 10, 15 ou 20 km) ce dimanche 23 avril. Les petits plus de cette édition: un jeu pour les petites bottines, à faire en cours de promenade, ainsi qu’un challenge "Sentiers plus propres !". Départ du jardin du 38 (rue de Bruxelles) entre 8h et 17 h.

067 77 16 27.

Marche Adeps à Jodoigne

L’association des parents de la Providence organise une marche Adeps ce dimanche 23 avril de 8h à 18 h. Parcours de 5, 10 et 20 km.

Institut de la Providence, rue Sergent Sortet, 21, à Jodoigne.

Balade gourmande à Sart

Ce samedi 22 et ce dimanche 23 avril, l’école Saint-Nicolas organise une marche gourmande avec départ et arrivée à l’école (rue du Try, 9, à Sart-Dames-Avelines).

Laeticia Legrand (0471 73 37 09), baladegourmandesda@gmail.com

Expositions

Concours d’arts plastiques et visuels à Nivelles

Le Concours d’arts plastiques et visuels a pour but de promouvoir et soutenir la création contemporaine et les jeunes artistes plasticiens résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles en leur offrant une exposition collective et différents prix. Le Centre culturel de Nivelles expose des œuvres sélectionnées par un jury de professionnels. L’exposition réunira au moins une quinzaine d’artistes puisant leurs sources d’inspirations dans des thèmes variés tels que le corps, la mémoire, l’identité, l’image, la nature, le réel et encore bien d’autres… En marge de l’exposition des œuvres sélectionnées, aura lieu le samedi 22 avril à 18 h, la remise des prix suivie du vernissage.

L’exposition sera accessible du 26 avril au 27 mai, du mercredi au vendredi de 14h à 18 h, le samedi de 10h à 14 h. Visite sur demande et sur réservation.

Centre Culturel de Nivelles, place Albert 1er, 1.

info@ccnivelles.be, ccnivelles.be

Les Mondes invisibles à la Chapelle de Verre

La Chapelle de Verre accueille de nouveau des artistes plasticiens les week-ends des 14, 15 et 16 avril puis des 21, 22 et 23 avril.

Plongez-vous dans le son du vent capté par une harpe éolienne de l’artiste installée à l’observatoire astronomique de Sicasumbre à Pajaras sur l’île de Fuerteventura. Venez moudre des sons et remonter le temps en actionnant la manivelle d’un ancien moulin à café. Venez réveiller par votre voix les fréquences antiques d’une amphore qui récolte et transforme les chants des visiteurs !

Du vendredi au dimanche, de 13 à 17 heures. Entrée libre.

Rue Arthur Brancart, 100, à Braine-le-Comte. Réservation obligatoire.

lachapelledeverre.be

Peintures à Limelette

Laurence Pirot et Nathalie Bamps vous invitent à découvrir leur travail réalisé dans l’atelier de l’artiste peintre Isabelle Malotaux. Vous y découvrirez des peintures sur toile à l’acrylique, de style figuratif, des paysages, des portraits, ainsi que des dessins au pastel sec.

Du 14 au 23 avril, à Bois Del Terre, 133 et 141, rue du Blanc Ry à Limelette.

Expo photo hors les murs pour fêter les 10 ans du Club photo image de la Hulpe

Le Club photo image de La Hulpe fête cette année ses 10 ans d’existence. Une belle tranche de vie pour un club photo amateur, mais qui a permis à une trentaine de membres de partager leur passion. Le Club est à l’initiative de divers événements. Les habitants de la commune se souviendront des 101 portraits de La Hulpois, (de 0 à 100 ans) qui ont été exposés sur la place communale en 2018, d’un studio photo au cœur de la braderie, des photos déjantées de des commerçants. Les 101 portraits sont toujours visibles à la bibliothèque Will dans un livre édité pour l’occasion.

Cette fois, le club se montrera en déployant ses photos dans 3 lieux inédits: le long des étangs du Nysdam, chaussée de Bruxelles, à côté du domaine Solvay, sur le mur du parking de la gare SNCB et devant le Grand Etang, site d’Atenor, rue François Dubois sur les grilles des anciennes papeteries.

Du 7 au 28 mai, ce seront plus de 100 photos à voir librement.

Pour le club, c’est aussi l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles recrues…

Philippe Vanderlinden, 25, rue des Combattants à La Hulpe. 0477 63 69 25, vdl.ph@skynet.be.Facebook: Club Photo Images La Hulpe.

Expo Pétra Vanwichelen à Louvain-la-Neuve

Pétra Vanwichelen présente une exposition personnelle où elle mêle dessin et textile. Jusqu’au 23 avril à l’Espace 001, rue Michel de Ghelderode, 1, à Louvain-la-Neuve.

espace001.com.

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be.

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers-la-Ville et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Cette exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format est présentée dans le Jardin de l’abbé.

www.villers.be.

Exposition des artistes de Braine-le-Château

L’exposition des artistes de Braine-le-Château se tient à la Maison du Bailli du 1er au 30 avril. Plus d’une vingtaine d’artistes présentent leurs œuvres: peintures, sculptures, céramiques, photographies, recherche graphique… Maison du Bailli, 20, Grand-Place, Braine-le-Château.

www.braine-le-chateau.be

Jeune public

"Revers !" à Ottignies

Exposition construite autour de l’album jeunesse "Le grand débordement" de Sandra Edinger.

L’occasion de découvrir le travail de cette jeune illustratrice belge récompensé en décembre 2020 par le prix de la première œuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16 h 30 ainsi que les soirs de spectacle. Jusqu’au 27 avril. Au Spott (Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve), avenue Des Combattants, 41, à Ottignies.

www.spott.be

"Yuku et la Fleur de l’Himalaya" à Sart-Risbart

Ce dimanche 23 avril, à 15 h, "Yuku et la Fleur de l’Himalaya" sera projeté au "71". Tout en haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à sa recherche. Son parcours sera semé d’obstacles, mais grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie… Un film d’animation familial, plein de poésie. Rue Alphonse Robert, 71, à Sart-Risbart.

0476 97 21 42, jules@travers.be

Conférences

Louvain-la-Neuve: "Face à l’état du monde: un chemin de reliance"

Une conférence participative avec Michel Maxime Egger, Tylie Grosjean et Élie Wattelet, pour la sortie de leur livre "Reliance – Manuel de transition intérieure" en ce mois d’avril 2023. Comment traverser l’éco-anxiété, développer une culture du soin et inventer d’autres manières individuelles et collectives de s’engager ? Ce vendredi 21 avril, à 9 h 30, auditoire de Sciences, place des Sciences, 2, à Louvain-la-Neuve.

terreetconscience.be/agenda/reliance

Divers

Grande brocante annuelle de limal

Limal attend de 300 à 400 exposants ce dimanche 23 avril pour sa grande brocante annuelle qui se tiendra dans le centre du village à partir de 7 h.

comitesdesfetesdelimal@gmail.com

Walhain: brocante enfants

Twist vous invite à la brocante enfants (de 0 à 16 ans) à l’école de Walhain (place communale) ce samedi 22 avril de 13h à 17h et ce dimanche de 10h à 14 h.

Genval: aspérule odorante et ail des ours

Ce mercredi 26 avril, de 17h à 20 h, l’ASBL Millefeuille évoquera l’aspérule odorante et l’ail des ours à la bibliothèque de Genval (place communale). Au programme: vertus de l’aspérule odorante ; séchage de cette plante, tisane et Maitrank, vertus de l’ail des ours, conservation, dégustation… Pour une bonne organisation, ne pas oublier de s’inscrire.

0477 45 83 39, millefeuille@gmx.fr

Le cirque Stromboli à Waterloo

Pour ses 16 ans, le cirque Stromboli organise une grande tournée qui fait étape à la ferme de Mont-Saint-Jean du 14 avril au 23 avril inclus.

0494 62 00 86, show-product.com/stromboli,

La chasse aux dragons à Grez-Doiceau

Du 16 au 23 avril, une trentaine de dragons sont cachés dans tous les recoins des villages de Grez-Doiceau. Rendez-vous près du lieu et cherchez un drapeau de saint Georges. Le dragon se cache à maximum 20 mètres autour de ce drapeau. Une fois le drapeau trouvé, faites une photo avec le dragon et postez-la sur l’événement Facebook "La chasse aux dragons" (QR code sur la boîte du dragon). Recachez le dragon afin que les suivants aient autant de plaisir que vous à jouer et continuez votre quête…

chasseauxdragonsgrezdoiceau.be

Lasne: Fête des plantes et du jardin à l’abbaye d’Aywiers

Le site de l’ancienne abbaye d’Aywiers accueille la Fête des plantes et du jardin. ©ÉdA

Les 5, 6, et 7 mai, quelque 200 professionnels du monde des jardins exposeront à l’ancienne abbaye pour l’édition de printemps de la Fête des plantes et du jardin. Ateliers et animations, visite guidée de l’ancienne abbaye, conférences, etc.

www.aywiers.be.

"Le frelon asiatique" à La Hulpe

Le jeudi 27 avril, à 20 h, La Hulpe Environnement organise une soirée d’information sur le frelon asiatique, les méthodes de lutte et de protection des ruches. Bibliothèque Will, rue des Combattants, 57.

0474 99 16 63, info@lahulpeenvironnement.be

"La Yourte mauve" à Louvain-la-Neuve

Du 26 au 29 avril, la Compagnie des Nouveaux Disparus installera son chapiteau sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve afin d’y présenter ses deux dernières créations: "La Yourte mauve" et "Mon fils ce Démon". Entrée gratuite.

lesnouveauxdisparus.be/agenda/