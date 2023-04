"Nourrir son microbiote intestinal": quand la recherche à l'UCLouvain nourrit un livre de recettes

Cet ouvrage comprend une cinquantaine de recettes alimentée par leurs recherches scientifiques fondamentales sur les prébiotiques, ces fibres alimentaires qui nourrissent notre microbiote intestinal. Microbiote intestinal ? C’est un écosystème, anciennement appelé flore intestinale, constitué de cent mille milliards de bactéries principalement situées entre l’intestin grêle et le côlon. "Il est encore méconnu et sous-estimé mais on sait que son altération peut être associée à certaines maladies comme l’obésité ou le diabète. Il faut savoir qu’on vit en symbiose avec notre microbiote intestinal. J’aime dire qu’on lui offre le gîte et le couvert, sourit Nathalie Delzenne, professeure en métabolisme et nutrition au sein de la faculté de pharmacie et sciences biomédicales de l’UCLouvain. En contrepartie, il synthétise des substances qui sont essentielles pour nous, notre santé et notre bien-être. Si on le nourrit bien, il nous le rendra bien. C’est pourquoi il faut éviter ce qui peut l’altérer comme les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Mais s’il est altéré, que peut-on faire ? On est loin d’avoir résolu cette question-là, mais on peut déjà donner quelques conseils, même si évidemment ça ne va pas empêcher de tomber malade. Toujours est-il qu’avec notre livre de recettes, on propose de booster notre microbiote intestinal avec une alimentation saine et sans passer par des compléments alimentaires."

La professeure explique que cela fait pratiquement 30 ans qu’elle travaille sur le rôle de l’alimentation sur le microbiote intestinal et ses effets sur la santé. "Et dans le cadre du projet wallon Food4Gut, un des objectifs était de voir s’il existait dans l’alimentation de proximité des sources de fibres alimentaires pouvant agir sur les bactéries intestinales formant le microbiote intestinal. On a étudié divers légumes-racines cultivés en Wallonie comme le topinambour, les salsifis, le céleri, l’oignon, l’ail… Des volontaires ont mangé nos plats pour analyser les effets des fibres prébiotiques et nous avons travaillé avec les restaurants universitaires ou encore des étudiants en diététique de la Haute École Léonard de Vinci. On a publié nos résultats scientifiques, mais on s’est dit que cela ne pouvait pas rester confiné dans nos laboratoires. D’où l’idée de sortir ce livre de recettes à destination du grand public et qui repose sur des bases scientifiques."

Poulet au gratin dauphinois et salsifis à la crème

Velouté de topinambours au curry, soupe à l’ail, tarte à l’oignon, poireaux à la marinière, poulet au gratin dauphinois et salsifis à la crème, soupe de carottes au cumin, pot-au-feu de canard aux légumes ancien, poisson en papillote sur lit de tagliatelles et de poireaux, gâteau de topinambours façon "Carrot cake"… Quelques intitulés de recettes, toutes de nutri-score A ou B. Un "prébio-score", sous forme de gousse d’ail, breveté par les deux chercheuses évalue aussi la richesse du plat en fibres prébiotiques. Les recettes sont classées suivant les saisons et leur difficulté est renseignée. "Le salsifis peut être difficile à préparer. Mais l’idée est aussi de se réapproprier les aliments qu’on mange et parfois, cela demande un peu plus de travail."

Alors aux fourneaux!