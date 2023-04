Samuel D’Orazio, le fils de l’ancien syndicaliste, revient sur son opposition à la motion de soutien aux travailleurs de Delhaize

Le texte de la motion, proposée par la majorité, “demande au gouvernement fédéral de contrôler le respect de la législation sociale dans les magasins du groupe Delhaize et dans toute la grande distribution, dit-il. Nous sommes étonnés qu’un juriste comme Étienne Laurent (NDLR : le directeur général de la Commune de Tubize) demande pareille motion, car la Constitution belge prévoit une séparation des pouvoirs. L’institution qui doit contrôler, ce sont les cours et tribunaux. En tant qu’avocat, je ne vais pas me permettre de dire que le gouvernement va contrôler à leur place”.

Il reprend également le bourgmestre Michel Januth, “quand il dit qu’il s’agit d’un conflit social inédit à Tubize. Car il y a eu un autre conflit social beaucoup plus inédit, qui posait beaucoup plus de problèmes que Delhaize. Les Forges de Clabecq, évidemment…”

Pour le chef de file MR à Tubize, ce texte est largement insuffisant. “J’ai vécu le conflit des Forges de Clabecq – avec mon père -, je n’ai aucune leçon à recevoir. Pour moi, on se fout de la gueule des travailleurs en demandant à De Croo de contrôler la législation sociale. Comme si une simple motion suffisait à se donner bonne conscience.”

Une alternative à la motion ? “Concrètement, la Commune pourrait débloquer un budget de 5 000 € ou 10 000 € pour permettre aux travailleurs de s’armer juridiquement, en payant un avocat. Il y a des choses concrètes à mettre en place. Comme offrir de la nourriture aux grévistes.”

La situation du Delhaize de Tubize est tout de même particulière. “On m’a confirmé que la zone de police devait partir parce que le bâtiment (du passage Champagne) aurait été acheté par Action. Donc, sauver un Delhaize qui va être remplacé par un magasin Action, ça n’a pas de sens.” Samuel D’Orazio ajoute que les franchisés proposent des horaires nettement plus adaptés à la société actuelle, avec des ouvertures les jours fériés. “On a des organisations syndicales tellement archaïques, qui ne veulent plus voir la réalité du terrain. Les gens demandent que les magasins soient ouverts après le boulot.”