Wavre : le "131" sera le fleuron vert du boulevard de l’Europe

On connaît déjà bien le complexe commercial de 9 000 m2 où sont logées des enseignes Aveve, Poltrone e Sofa, Electro Depot, etc. Derrière celles-ci, plus discrets, des bâtiments modulables pour PME ont fleuri sur plus de 10 000 m2. C’est la dernière pièce de ce puzzle baptisé Parc de l’Europe Green Business Park que son promoteur BVI.EU a tenu à présenter ce jeudi.

Il y a environ dix ans que le projet a été lancé, à la suite d’une fructueuse rencontre entre la Ville de Wavre et le promoteur BVI.EU. Pour la première, c’était l’occasion rêvée de voir disparaître un chancre pollué par de l’amiante, pour le promoteur, une opportunité de développement unique dans un lieu stratégique, à la sortie de l’autoroute E411 et le long du chemin de fer, a rappelé Geoffroy Dumonceau, chargé de projet chez BVI.EU.

Situé à front de chaussée, avec ses 20 mètres de hauteur, le bâtiment Europe 131 sera extrêmement visible au passage des automobilistes. Il abritera un espace dédié à des bureaux sur 3 600 m2, sur quatre niveaux, plus un penthouse, et deux espaces de showroom au rez-de-chaussée.

Ce bâtiment restera la propriété de BVI.EU qui l’offrira donc à la location. Pour ce faire, le promoteur a mis les petits plats énergétiques et environnementaux dans les grands. "Nous visons à obtenir le label BREEAM qui est très exigeant en termes d’impact écologique, de durabilité, et le plus prisé à l’échelle européenne", a exposé Geoffroy Dumonceau.

Pour être neutre en énergie, le "131" sera équipé de panneaux photovoltaïques placés sur le toit du parking et partiellement sur le toit chapeautant les bureaux. Il sera aussi doté de châssis triple vitrage. Par ailleurs, il sera chauffé et refroidi par un système de géothermie, un système innovant assez rare.

Un chauffage grâce à de l’eau pompée à 150 m de profondeur

Plus performant qu’un système traditionnel de pompe à chaleur, c’est un système de pompe à chaleur géothermique qui réglera la température dans les bureaux du "131".

"Nous allons effectuer deux ou trois forages, et puiser dans la nappe phréatique à 150 mètres, explique Jeanne Dekeyser, architecte du bureau Aavo. À cette profondeur, nous trouvons de l’eau dont la température se situe en permanence entre 10 et 12 °C. En été, la circulation de cette eau s’effectue dans un système placé dans les faux plafonds des pièces, et permet de refroidir la température ambiante. En hiver, il suffit de l’appoint d’une pompe à chaleur pour amener l’eau à la température souhaitée."

Ce système présente l’immense avantage de ne plus devoir dépendre du marché de l’énergie et de ses fluctuations pour chauffer ou refroidir un bâtiment. Au rayon des difficultés, il nécessite d’avoir 100 m entre les forages, et un permis spécifique. Sa rentabilité ne fait, quant à elle, plus aucun doute à ce jour. Le "131" sera achevé fin 2024. Il cherche actuellement ses futurs locataires.