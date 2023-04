La Douce 22, une bière à l’effigie de Wavre

Elle est blonde et légère, à peine plus alcoolisée (5,7°) qu’une pils, fruitée sans être sucrée, dotée d’une belle amertume et de notes d’agrumes. Elle s’appelle Douce 22, et elle plaît déjà beaucoup aux Wavriens qui ont eu le privilège de tremper leurs lèvres dans un de ses verres. "C’est une bière de soif. On a voulu qu’elle plaise au plus grand nombre, aux hommes et aux femmes, on n’a pas voulu faire une bière pour les spécialistes", résume Frédéric Vaessen.