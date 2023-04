Pour "Wallonie en fleurs", Lasne réaménage son rond-point du Messager de Bruxelles

De jour en jour, on ressent davantage les effets du printemps. À Lasne, les autorités communales en profitent pour réaménager leurs espaces verts, et notamment le rond-point du Messager de Bruxelles. Vers la fin de ce mois d’avril ou au début du mois de mai, des fleurs et des plantes de différentes espèces seront plantées: des rosiers, des gauras, des haies de charme, du lierre arbustif ainsi que des plantes mellifères. Pierre Mévisse, échevin des Travaux et de la Voirie, se veut rassurant pour les automobilistes et autres usagers de la route: "Le réaménagement du rond-point ne doit avoir aucun impact sur la circulation. Tout doit se faire sur le rond-point lui-même, sans débordement sur la chaussée".