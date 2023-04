Tribunal correctionnel: quand ça chauffe méchamment dans une pharmacie de Waterloo

Surprenant: comme dans un bar après quelques verres d’alcool ayant échauffé les esprits, après un échange de mots, l’intéressée a ordonné à sa rivale de sortir pour qu’elles s’expliquent. L’autre a refusé, elles se sont empoignées au sein même de la pharmacie et un autre membre du personnel a dû intervenir pour les séparer.

La présidente, à l’audience, n’a pas manqué de s’étonner qu’une telle scène se produise entre femmes, dans un lieu comme une pharmacie où défilent les clients. Mais la prévenue était encore très remontée. Tout en convenant que ce n’était pas une façon d’agir, elle a continué à mettre en cause sa rivale, qui avait envoyé un avocat mais n’était pas présente dans la salle.

"Lors de l’entretien d’embauche, on m’avait prévenue que cette collègue n’était pas facile, a-t-elle glissé. J’ai demandé plus d’explications, ils m’ont dit: “Tu verras”. Je n’ai jamais compris ce qu’elle avait contre moi. J’ai subi des provocations durant des semaines. Et juste avant les faits, elle m’avait donné un coup de pied. Après, je me suis arrangée avec le patron, qui m’a mise en congé une semaine pour que trouve un autre travail…"

Du côté du ministère public, ces justifications n’ont guère été entendues. Des témoins ont attesté des coups portés par la prévenue à sa collègue et même s’il y avait eu des mots auparavant, cette façon de réagir en utilisant la violence est disproportionnée. Aucune parole ne peut justifier un coup.

"J’aurai voulu entendre des regrets, voire des excuses… a regretté la substitut. Maintenant, comme madame n’a aucun antécédent, je ne suis pas opposée à une mesure de faveur, peut-être probatoire pour qu’elle apprenne à gérer son agressivité."

La prévenue s’en tire avec la suspension du prononcé mais effectivement, celle-ci est assortie de conditions dont l’obligation de suivre une formation en matière de gestion de conflits.