Tubize : une éolienne sera installée à Saintes, en 2025, sur le site de Van Mieghem Logistics

En avril 2022, Luminus faisait valoir que cette éolienne occuperait la seule parcelle du zoning qui respecte les distances à l’habitat prévues par le cadre de référence. Luminus rejetait ainsi l’argument selon lequel son éolienne pouvait mettre à mal tout projet éolien plus important pour des raisons de covisibilité. Son argument semble donc avoir été retenu par la Région. Au cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), on confirme l’information: "Le permis a en effet été accordé en août, suivant les avis favorables des différentes instances consultées et celui du fonctionnaire délégué, sur recours".

Luminus pourra donc installer une éolienne de 150 mètres de haut, d’une capacité de 3 mégawatts, ce qui représente donc environ 7 000 mégawattheures par an, "sur le site de l’entreprise Van Mieghem Logistics. Une partie de l’électricité sera consommée par l’entreprise, le reste sera injecté sur le réseau", précise le fournisseur.

Le mât sera donc installé rue François Englert, dans, le parc d’activité économique Tubize 2, "en 2025 si tout se passe bien".

Pour les autorités communales de Tubize, c’est une bonne nouvelle. L’échevine Sabine Desmedt (Écolo), en charge de l’aménagement du territoire, estime que "c’est positif pour le développement durable, nous allons faire rentrer ce projet dans notre plan climat. Le vent est très soutenu dans le zoning 2 !"