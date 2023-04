GlaxoSmithKline et DPG Media désignés employeurs les plus attractifs par Randstad

Selon l’étude, 53% des personnes qui connaissent les deux entreprises lauréates déclarent qu’elles aimeraient y travailler. Il s’agit de la cinquième "victoire" pour GSK et de la première pour DPG Media.

"GSK se démarque comme entreprise à fort potentiel d’innovation scientifique où la dimension humaine est le facteur clé de sa croissance, commente son administrateur délégué en Belgique Emmanuel Amory. 160 000 personnes ont été interrogées en Belgique selon 16 critères. C’est formidable d’entendre de futurs employés potentiels nous dire qu’ils veulent faire partie de notre mission, de notre stratégie, de notre culture. Chez GSK, nous plaçons nos employés au centre de tout ce que nous faisons. Notre culture est quelque chose que nous possédons tous: elle renforce notre objectif d’unir la science, la technologie et le talent pour devancer ensemble la maladie et réaliser notre ambition d’avoir un impact positif sur la santé de plus de 2,5 milliards de personnes au cours des 10 prochaines années. Nous voulons faire de GSK un endroit où les gens peuvent s’épanouir, où la diversité compte, où ils peuvent réussir, grandir et être heureux au travail."

Pour le CEO de DPG Media Belgique Kris Vervaet, cette reconnaissance "démontre que la passion que nous ressentons au sein de notre entreprise est également visible de l’extérieur".

Baxter, la VRT, la Banque nationale de Belgique, Barco, Ernst & Young, Pfizer, Nike et PWC composent la suite du top 10 des entreprises les plus attractives.

Les personnes interrogées par Randstad dans le cadre de l’étude placent le salaire et les avantages comme critères les plus importants dans le choix d’un employeur idéal, devant la sécurité d’emploi à égalité avec l’ambiance de travail et l’équilibre travail-vie privée.

"Vu le nombre record de postes vacants, nous aurions pu imaginer que la sécurité d’emploi pèserait un peu moins lourd dans la balance, commente Sébastien Cosentino, porte-parole chez Randstad. Or, il n’en est rien. La sécurité d’emploi reste même en tête de liste dans le jugement porté par les répondants sur leur propre employeur. Preuve une fois de plus que le sérieux assouplissement opéré sur le marché du travail ces dernières décennies porte ses fruits."