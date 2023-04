Jodoigne : la Maison du Tourisme en BW enfin prête

Souvenons-nous: c’est en septembre 2022 que la fin des travaux de rénovation à l’hôtel des Libertés, où la MTBW est désormais logée, avait été fêtée.

"Je veux oublier les retards de l’entrepreneur ainsi les soucis de connexion du wifi, sourit désormais Joseph Tordoir. La population dispose à présent d’un outil précieux de renseignements sur les activités touristiques à vivre en Brabant wallon."

Et de citer les sites à visiter, les hébergements où séjourner ou encore les spécialités à goûter. "Que le visiteur soit originaire de la cité de la Gadale, du Brabant wallon, de Wallonie, de Flandre ou d’ailleurs, il pourra s’y procurer les brochures créées et imprimées par la MTBW."

Joseph Tordoir fait référence aux magazines touristiques, carnets de balades à pied et à vélo, cartes informatives et autres dépliants permettant de découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de la province.

Avant que Joseph Tordoir ne prenne la parole, Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, puis Valérie de Bue, ministre wallonne du Tourisme, se sont succédé au micro. La ministre a dévoilé l’investissement de la Région wallonne quant à la rénovation de l’hôtel des Libertés: 1,32 million.

Et Joseph Tordoir de conclure que, fin juin, sera inauguré à côté de la MTBW, le GOB, ou Centre d’interprétation de la pierre de la pierre de Gobertange.

Après l’inauguration officielle, le mayeur Jean-Luc Meurice s’est fait guide pour ses invités. Il leur a fait découvrir de haut en bas l’hôtel des Libertés. "L’installation sera bientôt bouclée avec la création du Centre de la pierre de Gobertange, a-t-il dit. Nous avons déjà le plaisir de voir aujourd’hui le centre culturel et la Maison du Conte installés au premier étage de l’hôtel. Au second, nous disposons désormais d’une salle de prestige pouvant accueillir entre septante et quatre-vingts personnes. La charpente et la cheminée sont d’origine, le bâtiment ayant été construit entre 1733 et 1745. Il a abrité une halle jusqu’en 1805. Au XXe siècle, et ce jusqu’en 1994, l’hôtel des Libertés abritait la Maison communale."

À noter: la MTBW dispose désormais de deux points d’accueil en Brabant wallon, le premier et le principal à Jodoigne, le second au Dernier Quartier Général de Napoléon, à Vieux-Genappe.

Les 4 nouveaux visages de la MTBW

Jérôme Galland, l’employé à plein-temps de la MTBW, sera dorénavant épaulé par une bénévole, Martine Bacq, ancienne employée à la Fédération du tourisme, et deux étudiants passionnés de tourisme, Guillaume Coenen et Alan Uyttebrouck. Martine sera présente à l’antenne un mardi sur deux, tandis qu’Alan et Guillaume seront là à l’accueil un dimanche sur quatre.

Le lundi, la MTBW sera fermée.

MTBW, hôtel des Libertés, Grand-Place 1, 1370 Jodoigne, ouvert en haute saison d’avril à fin octobre, du mardi au jeudi, de 9 à 17 h, et du vendredi au dimanche, de 10 à 18 h ; en basse saison, de novembre à fin mars, du mardi au dimanche, de 9 à 17h. 010 56 09 70 et www.destinationbw.be