La carrière de Dongelberg fermée au public suite au dernier décès par noyade dimanche dernier

Après le nouveau drame à la carrière de Dongelberg où, dimanche vers 10h00, dans les anciennes carrières de Dongelberg, un homme né en 1985 et domicilié à Alken, dans le Limbourg, est décédé par noyade, le bourgmestre de Jodoigne Jean-Luc Meurice a décidé de prendre des mesures. "Alors que la commune avait déjà demandé des informations à la SWDE, propriétaire des lieux, aucune mesure n'avait été mise en place. La dangerosité du site n'est pourtant plus à démontrer puisque deux plongeurs y sont déjà décédés en avril 2019 et en février 2022," indique la Vill. La sécurité des citoyens et visiteurs est une priorité pour le bourgmestre qui interdit dès lors l'accès au site jusque fin juin, le temps de recevoir des informations et mesures à mettre en place de la part de la SWDE."