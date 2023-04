La Région wallonne veut relocaliser l’alimentation : C’Tout Bon y travaille tous les jours avec sa plateforme

45 millions d’euros sont répartis entre 57 projets visant à renforcer la souveraineté alimentaire de la Wallonie. Parmi les projets retenus, il y a celui de C’Tout Bon. Basée à Sart-Risbart, cette plateforme bénéficiera d’une aide de 500 000 € pour la construction d’un hangar avec chambres froides pour la conservation, le tri et la commercialisation de fruits et légumes bio provenant de producteurs locaux, pour l’acquisition d’une trieuse de pommes de terre, pour l’acquisition d’un élévateur et pour l’installation de panneaux photovoltaïques.

"Un fameux coup de pouce"

"Ce projet arrive au bon moment pour nous, explique Alice Regout qui, avec Charles de Bethune, avec qui elle partage aussi sa vie, s’est lancée dans l’agriculture en 2019. Il s’agit d’un fameux coup de pouce et, d’un autre côté, c’est aussi très important de se sentir soutenus. De plus en plus de producteurs souhaitent nous rejoindre et cela fait quelques mois que nous avions ce projet de hangar, ou “hub logistique”, pour grandir."

Au début, quand ils se sont lancés, les deux jeunes entrepreneurs se sont vite rendu compte de l’intérêt des commerçants pour les produits locaux. Avec C’Tout Bon, ils ont alors lancé cette plateforme en ligne visant à rassembler des producteurs de leur région afin de proposer à leurs clients, en plus de leur production à la ferme, une plus large gamme de produits frais.

Une quinzaine de producteurs locaux les ont rejoints dans l’aventure qui entrait tout à fait dans ce programme de soutien régional pour relocaliser notre alimentation.

C’Tout Bon, que l’on trouvait déjà parmi les lauréats 2022 du Réseau Entreprendre Wallonie, est aujourd’hui "impatient de présenter notre futur “hub logistique”. Oui, on pourra accueillir de nouveaux producteurs mais l’objectif n’est pas de les mettre en concurrence".

Le nouveau hangar sera aménagé sur le territoire de Perwez. Un bâtiment que l’équipe de C’Tout Bon met un point d’honneur à intégrer dans le paysage avec des plantations de haies, vergers et arbustes fruitiers.

"Nous utiliserons également un maximum de techniques durables et privilégierons les énergies renouvelables".

On l’aura compris, cela fait déjà des mois que C’Tout Bon se soucie de nous nourrir durablement en offrant une large gamme de produits, en assurant leur approvisionnement pour permettre de rendre ces produits accessibles à tous et, enfin, de garantir un juste prix tant aux producteurs qu’aux consommateurs.

Les autres projets soutenus en Brabant wallon

1. Infrastructures à petite échelle

Transformaé à Perwez: 500 000 €. Construction d’un bâtiment abritant un espace de transformation avec un équipement de triage fin et d’emballage afin de proposer des produits locaux de qualité issus de l’agroécologie directement aux consommateurs. Ce hall de transformation favorisera la mise en place de différentes filières de céréales et protéines végétales locales issues de l’agroécologie.

"Sur le champ" (inBW) à Mont-Saint-Guibert: 493 991 €. Le projet consiste en l’installation d’une laverie de légumes et fruits et en l’installation de cinq chambres froides (dont une négative).

"Wellcoop" à Genappe (en partie): 200 000 €. Création d’un centre de distribution-transformation-logistique couplé à un magasin et à une ferme à Genappe.

2. Structuration de ces filières

GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne (110 035,95 €). Développer et consolider des filières céréales existantes (orge brassicole et céréales panifiables), et créer de nouvelles filières en protéines végétales (pois, lentilles, colza, féveroles…).

3. Infrastructures névralgiques

Land Farm and Men (relocalisation des filières de transformation) à Perwez: 4 335 282 €. Implantation d’une unité de tri, décorticage et transformation de céréales et légumineuses locales et bio (avoine, épeautre, petit épeautre, céréales anciennes, lentilles, haricots secs, pois, pois chiches, soja, graines de courges, chanvre, lupin…). Le projet permet de soutenir une quarantaine de producteurs en amont et de consolider des marchés diversifiés permettant une juste valorisation des cultures locales. L’entreprise investira aussi dans une unité de floconnage.