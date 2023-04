Après l’accident mortel, la fermeture de la carrière de Dongelberg n’est pas comprise par tous les plongeurs

Après avoir tenté vainement d’obtenir une réaction des gestionnaires du site, Cédric, un plongeur jodoignois, habitué de plongée à la carrière et présent au moment des faits, évoque la situation actuelle, regrettant la fermeture. "Un accident de plongée, c’est… très compliqué. Un conducteur fait un AVC en voiture, il percute quelqu’un. C’est un accident de voiture ou de personne ? En plongée, c’est la même chose. Une fois dans l’eau, on le sait, s’il y a un problème, on est en danger même si on est entraîné pour pouvoir réagir. Après, il y a aussi la fatalité."

Pour Cédric, le décès du 16 avril dernier a touché une personne aguerrie. "À ce que je sais, il avait 300 plongées à son actif, c’est donc quelqu’un que l’on peut dire entraîné. Il faudrait analyser ce qu’il s’est passé avec le plongeur. Dimanche, dès que le problème a été constaté, tout s’est déroulé dans les règles et selon le protocole prévu pour porter secours. Des plongeurs sont allés le chercher, d’autres ont prodigué les soins. Le 112 a été appelé, et dès que le décès a été constaté, police et Parquet sont arrivés."

Certains évoquent une carrière dangereuse… "La visibilité est aléatoire. Cela dépend de la période, de la météo… de tellement de facteurs. Dimanche, entre 0 et 6 mètres, la visibilité n’était en effet pas terrible mais en dessous, c’était très clair. Non, Dongelberg n’est pas une carrière dangereuse."

Le plongeur chevronné estime, contrairement à la Ville, que les températures basses ne sont pas forcément un problème, pas plus que la profondeur de la carrière de Dongelberg: "Il y a d’autres sites plus profonds, avec 50 mètres, bien plus dangereux en Belgique. Dongelberg, c’est 40 m. Alors oui, il y a eu trois accidents, on ne peut le nier, mais quand on connaît le nombre de plongées qui s’y déroulent… Il faut savoir que c’est un des sites les plus utilisés en Belgique. Le cadre est accueillant, le club qui gère le site, issu de Flandre, est très agréable, il n’y a aucun souci linguistique et une belle mentalité."

Instructeur de plongée, Cédric compte plus de 200 plongées juste à Dongelberg. "Ce n’est pas car j’habite Jodoigne que je le dis, mais c’est un top carrière. Des accidents, il y en a dans tous les milieux. En voiture, en vélo, en parachute… Faut-il les interdire pour autant ? OK, la Ville veut des réponses, je comprends mais fallait-il fermer pour autant ? Les gestionnaires font bien leur boulot, il faut aussi le dire. Ici, on dramatise les choses".