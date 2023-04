Les 900 ans de Mont-Saint-Guibert valaient bien une fête mémorable

Du public dès l’après-midi dans les rues du centre guibertin en passant par le perron de la place de la Dodaine. Mais surtout plusieurs chapiteaux bien remplis dès le début de la soirée dans l’enceinte de l’ancienne brasserie Vieux-Temps ayant appartenu à la famille Grade. Des familles avec enfants qui s’en allèrent petit à petit, alors que d’autres jeunes et moins jeunes adultes rejoignaient la soirée après le discours du maïeur et la démonstration de tissu aérien.

Au total, d’après la société de gardiennage High Security, pas moins de huit cents personnes se sont regroupées sur les planchers des chapiteaux chauffés tant par des canons à chaleur que par l’ambiance de feu mises par les acteurs.

D’abord les gaillards en marcels de "Gustave Brass Band" et le concert débordant d’énergie, de vitalité et de bonne humeur de Zénith. Puis la soirée dansante endiablée avec disc-jokey jusque deux heures du mat.

À part pour deux éditions du festival Jiva’zik, une organisation privée, Mont-Saint-Guibert n’avait plus accueilli autant de monde pour une manifestation festive depuis longtemps. Il faut remonter à 1996 et aux 25 ans de mayorat de Jean Moisse qui y organisa, au même endroit, une mémorable fête alors que bacs et tonneaux de Vieux-Temps y étaient toujours empilés.

Oui, les Corbaisiens rétorqueront que, dans leur village ; les fêtes d’une certaine dimension ont été régulières dans le cadre d’Halloween ou du week-end campagnard fin août. La venue de Machiavel est encore dans toutes les mémoires…

Prêtée par la fabrique d’église de Gembloux, la châsse de Saint-Guibert fut donc bénie dans l’église Saint-Jean-Baptiste samedi en début d’après-midi, avant d’être déposée par les chefs scouts de la commune sur un chariot ouvrant le cortège folklorique, comme expliqué par ailleurs.

"Malgré le crachin lancinant tout au long de la journée, nous sommes particulièrement satisfaits de cette première journée et soirée de nos 900 ans", commentent le maïeur guibertin Julien Breuer et ses échevins. "La participation de nos concitoyens, ainsi que leur implication nous réjouit tout particulièrement. Ils ont été très réceptifs et ont adhéré aux diverses manifestations mises en place. Nous avons vraiment ressenti à nouveau un sentiment d’appartenance à la commune, sentiment qui avait quelque peu disparu".

Et d’ajouter la satisfaction d’avoir revu d’anciens Guibertins, tout en ayant repéré de nombreux nouveaux habitants qui n’ont pas hésité à venir en famille et avec des amis et qui doivent avoir ressenti toute la convivialité présente dans le village.

"Cet anniversaire des 900 ans va refédérer Mont-Saint-Guibert qui a connu, en quelques années, un rapide accroissement de sa population. Beaucoup attendaient, depuis bien longtemps, une manifestation d’envergure afin de ressentir à nouveau l’ambiance festive de notre village. C’est fait !"

Près d’une quarantaine de bénévoles ont ainsi œuvré à la réussite de la journée et de la soirée. Pendant cette dernière, d’autres se sont aussi mobilisés de manière volontaire.