Rénovation du stade de la Dodaine à Nivelles : "on est juste à la moitié du chantier"

"On est juste à la moitié du chantier, indique l’échevin des Sports et président de la Régie communale autonome des sports (RCA), Germain Dalne. On a commencé par l’extérieur avec le cheminement piéton et PMR, le drainage, l’aménagement d’une petite digue pour éviter les coulées de boue, et on arrive à la piste. On espère maintenant un peu de bon temps pour poser les différentes couches. Pour l’instant, à part l’inflation et l’augmentation des prix des matériaux, nous n’avons pas eu de mauvaises surprises…"

"Wallonie Ambition Or"

Pour rappel, alors que la piste d’athlétisme était dans un triste état, au grand dam du RCABW, la RCA avait remis un dossier dans le cadre de l’appel à projets régional "Wallonie Ambition Or". L’objectif du gouvernement wallon était d’améliorer les conditions d’entraînement dans nos infrastructures sportives pour permettre aux athlètes wallons de s’illustrer sur le plan international, mais aussi de disposer de terrains et de pistes pouvant servir de base d’entraînement aux délégations étrangères qui participeront aux Jeux olympiques de Paris.

À cet égard, le parc de la Dodaine et ses multiples installations sportives – notamment la piscine –, l’accessibilité de Nivelles et son offre hôtelière constitue un bel atout. Le dossier aclot a d’ailleurs été retenu.

Il implique, non seulement, de rénover la piste d’athlétisme, mais aussi de la faire passer de 6 à 8 couloirs. Ce qui permettra au passage d’accroître sa capacité et, donc, le nombre d’athlètes qui pourront s’y entraîner simultanément. Les plans garantissent aussi un accès aux personnes à mobilité réduite pour l’ensemble des installations. Les athlètes en chaise pourront aussi utiliser la nouvelle piste.

Un cheminement a été ajouté autour de l’anneau, et la clôture métallique sera à terme remplacée par une haie végétale dont les plants ont déjà été mis en terre. De quoi ajouter une dimension de biodiversité, mais aussi couper efficacement le vent pour les sportifs.

Des gradins de béton ont été aménagés de part et d’autre de la tribune existante afin de porter la capacité en places assises à un millier de spectateurs. Le sol a été drainé, et deux cuves de 10 000 litres permettront de réutiliser l’eau de pluie. Les entrées seront également rénovées et la RCA profite du chantier pour donner, hors subsides régionaux mais avec un soutien provincial de 92 000 €, un gros coup de neuf aux vestiaires et aux douches sous la tribune.

Si tout se passe comme prévu, le chantier sera terminé au mois d’août. Sous réserve d’éventuels aléas et de la réception des travaux, le stade pourra dès lors être mis à disposition du CABW – lire ci-dessous – en septembre prochain.

2,2 millions ?

Alors que l’estimation initiale du coût était de 1,7 million d’euros, l’inflation, la crise énergétique et l’explosion du coût des matériaux a porté la facture à 2,5 millions d’euros.

"On espère pouvoir la ramener à 2,2 millions en jouant sur quelques éléments, indique Germain Dalne. La Région wallonne fonctionnait à enveloppe fermée pour les subsides, qui sont de 1,328 million d’euros. Nous allons emprunter pour compléter. C’est un des premiers gros investissements de la RCA."