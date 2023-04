Blessés sur le Loup-Garou, incendie au ciné, etc. : exercice catastrophe à Walibi, "dans les situations d’urgence, on a souvent des suraccidents"

Les services de secours prennent en charge les faux blessés du Loup-garou tandis que le personnel de Walibi et la police s’occupent de maintenir l’ordre. ©DR

C’est en substance le scénario créé par les services du gouverneur du Brabant wallon pour cet exercice d’urgence grandeur nature dans le parc d’attractions Walibi. L’exercice mobilise les policiers, les pompiers, les ambulanciers et médecins, les équipes du gouverneur, le personnel de Walibi et même une société de gardiennage privée. Tout doit se dérouler comme en situation réelle, des médecins sont dépêchés, les ambulances et les camions de pompiers s’enchaînent tandis que les forces de l’ordre gèrent la sécurité. Un poste médical avancé et un QG sont également installés. Plus loin, les autorités et les équipes du gouverneur coordonnent la situation avec une vision d’ensemble sur les opérations grâce aux bodycams et à un drone. Pour ajouter encore plus de réalisme, 250 élèves du secondaire se sont prêtés au jeu. Ils jouent les badauds, victimes, la foule, etc.

Un poste médical avancé est installé sur le site de la fausse catastrophe à Walibi. ©DR

‘’L’exercice a un aspect pédagogique‘’ déclare le gouverneur Gilles Mahieu (PS), ‘’un exercice avec différents types d’incidents afin de tester la réaction des équipes‘’. Le tout encadré par un scénario, inconnu de tous sauf des organisateurs, difficile et surtout improbable : ‘’Les procédures internes de Walibi prévoient l’évacuation en cas d’urgence, or ici, ce n’est pas le cas’’ poursuit le gouverneur. Ainsi, il ne serait pas possible d‘avoir des personnes présentes dans le cinéma si un incident est déclaré dans une autre attraction. Mais pour Gilles Mahieu cela reste un test intéressant et formateur car d‘expérience : ‘’Dans les situations d’urgence, on a souvent des suraccidents‘’. En effet, entre la gestion de la foule, des comportements individuels et des implications extérieurs, il n’est pas rare de devoir gérer plus qu’un problème.

Il y a également toute la coordination entre les différents services de secours et les forces de l’ordre. D’autant que le scénario ajoute un petit imprévu. Les policiers ne sont pas en suffisance, il faut donc réquisitionner une société de gardiennage pour remédier au manque de bras. Un exemple tout à fait possible dans une situation réelle. Les gardiens peuvent soutenir dans différentes tâches comme le maintien d’un périmètre de sécurité, une des premières mesures à prendre en cas d’incidents d’ampleur.

Aucuns détails oubliés

La sécurité civile n’est pas la seule appelée pour cette opération. Tout est prévu dans les moindres détails. De faux réseaux sociaux sont créés par simulation. Les équipes doivent donc réagir aux commentaires et à la propagation de rumeurs afin d’éviter de mauvais comportements de citoyens. Il en va de même pour des faux médias auxquels les équipes doivent répondre et informer sur le déroulement des opérations. Et on continue avec un numéro vert spécial pour répondre à des appels fictifs de proches ou de personnes inquiètent.

Un exercice d’une telle importance s’organise tous les ans par l’armée. Dès qu’un est terminé, on passe au suivant. Cela a été mis de côté durant la crise sanitaire mais avec les inondations de 2021, ces exercices ont repris de la valeur. C’est pourquoi, le gouverneur tient à les inscrire dans BW response, le programme de renforcement de la sécurité civile en Brabant wallon.