Interyacht, un club méconnu de sport nautique à Ittre qui a su séduire la reine Mathilde

"Notre club a vu le jour en 1970, indique le président Laurent Grimonpont. Quatre amis se réunissent, Marcel Artus, Raoul Bonaventure, Christian De Brabanter et Lucien Van Damme pour le créer. Très vite, ils mettent en place les quatre sections principales, à savoir les sections plaisance, voile, ski nautique et festivités. Aujourd’hui, le club tourne toujours autour de ces quatre axes principaux, même si nous en avons développé d’autres comme des stages pour les enfants en été. Actuellement, nous sommes en train d’essayer de monter des sections kayak, canoë et paddle."

Une reine dans un club royal

Et si au commencement, ils n’étaient que quatre, Laurent Grimonpont indique qu’au fil des années, ce sont des dizaines, voire des centaines de bénévoles qui ont œuvré autour de ce club trop méconnu dans la région.

"Pourtant, en 2020, nous avons acquis nos lettres de noblesse puisque nous sommes devenus le Royal Yachting Club d’Ittre. Sa majesté la reine Mathilde est même passée à l’improviste par nos installations en novembre dernier."

Une surprise royale donc qui prouve bien la notoriété du yachting club brabançon qui aujourd’hui compte environ trois cent cinquante membres et la quarantaine de pontons et de bouées accueillent une bonne septantaine de navires.

"Ce qui est positif, c’est que, grâce aux stages que nous organisons, nous constatons un engouement de plus en plus grand pour les sports nautiques chez les jeunes. C’est très bien et c’est surtout nécessaire. Notre gros challenge maintenant, c’est de séduire ces jeunes pour préparer la relève au sein du club. En effet, si aujourd’hui nous comptons une bonne trentaine de bénévoles, une grosse majorité de ceux-ci est assez âgée."

Des fonctionnaires bénévoles

Malgré tous ces honneurs et le succès du club, la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour le yachting club ittrois, ce qui rend le président un peu amer: "En fait, nous avons deux casquettes. À la base, nous sommes un club nautique, mais on nous a demandé aussi de gérer le port qui est le seul en Brabant wallon. Il accueille des bateaux qui viennent des quatre coins du monde. Malgré tout ça, nous ne recevons jamais 1 € de subside. Nous devons entretenir les installations qui appartiennent à la Région wallonne, mais nous ne recevons aucune aide. Ce qui veut dire que si nous devons réparer un ponton par exemple, ça nous coûte entre dix et quinze mille euros. Résultat, ce sont les membres qui doivent se cotiser pour améliorer et entretenir les infrastructures. En fait, nous sommes en quelque sorte des fonctionnaires bénévoles puisque nous travaillons bénévolement sur des infrastructures de la Région wallonne."

www.interyacht.club