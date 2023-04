Les zones de police du Brabant Wallon s’offrent un salon du recrutement

Le rendez-vous est fixé ce samedi 29 avril, de 9h à 17 h, au centre de formation situé au 12 de l’avenue Edison, dans le zoning de Wavre Nord. L’idée est de réunir l’ensemble des zones de police de la province ainsi que certains services de la police fédérale actifs sur le territoire provincial. Ainsi, dans un seul lieu, ceux que le métier intéresse pourront rencontrer une multitude d’acteurs de terrain, et glaner toutes les informations nécessaires pour intégrer un des corps de police travaillant dans le Brabant wallon.

Public cible varié

Le public cible est varié: tant les étudiants qui s’interrogent sur leur avenir que ceux qui ont déjà exercé un autre métier et rêvent d’une reconversion dans la police sont les bienvenus.

"Et pourquoi pas les collègues qui cherchent une autre zone ou un service fédéral ? prolongent les organisateurs. Ils rencontreront des policiers et des employés administratifs qui leur expliqueront toutes les facettes de leurs différents métiers. Parce que travailler au sein de la police intégrée à deux niveaux, ce n’est pas seulement intervenir suite aux appels 101, patrouiller à moto ou à cheval, régler les conflits de voisinage, enquêter, accompagner les détenus devant les tribunaux… C’est aussi gérer la logistique, communiquer, améliorer la qualité des procès-verbaux, être garant du budget, gérer les ressources humaines, etc."

Ce samedi à Wavre, les zones de police du Brabant wallon présenteront leurs différents services, les offres d’emploi disponibles et les évolutions de carrière possibles en leur sein. Trois académies de police (Namur, Liège et Bruxelles) seront également présentes, tout comme des services de la police fédérale: chemin de fer, cavalerie, police de la route, police judiciaire et Direction de la sécurisation. Le service de recrutement de la police fédérale donnera également des conférences sur la procédure de recrutement et les tests à passer.