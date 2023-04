Nivelles: une collection de larmes a séduit le jury du Concours d’arts plastiques et visuels

Si 17 artistes ont été retenus pour cette exposition, ils sont une trentaine, venant d’un peu partout en Wallonie et de Bruxelles, à avoir tenté leur chance. Un jury de professionnels a été constitué, comprenant des artistes confirmés, des enseignants ou encore une directrice de galerie. Et lors du vernissage samedi soir, les prix de cette édition 2023 – le concours est organisé tous les deux ans – ont été officiellement attribués.

Ce concours étant destiné à encourager la jeune création en Fédération Wallonie-Bruxelles, les prix ne sont pas symboliques: les trois premiers lauréats se voient octroyer respectivement 3 000 €, 2 000 € et 1 500 €. Un montant de 1 500 € aussi est prévu pour le lauréat du prix Jeune Artiste. Et chacun d’eux gagne en plus le droit de participer à une exposition collective pour mieux se faire connaître, la prochaine étant organisée à l’automne 2024. Au terme de l’exposition, un prix du public, doté de 500 €, sera également attribué.

"L’émotion est volatile…"

Le jury, lui, a choisi d’attribuer le 1er prix à la Montoise Sofhie Mavroudis. Graphiste de formation, celle-ci a suivi des cours à l’académie de Charleroi de 2015 à 2019 et a obtenu de nombreux prix depuis 2017. En 2020, elle avait déjà participé au concours aclot, et avait alors décroché une mention du jury. Elle a tenté à nouveau sa chance et cette fois, elle a notamment présenté une installation faite de larmes récoltées dans de petites fioles et de mouchoirs en papier où l’on peut lire les circonstances dans lesquelles ces larmes ont été versées: deuil, fous rires, décès d’un animal de compagnie, échecs divers…

"C’est une idée que j’avais depuis longtemps: l’émotion est volatile et comme les témoins sont les larmes, je cherchais un moyen de les conserver, explique l’artiste plasticienne. Lors d’une résidence au Delta, à Namur, comme j’étais en lien direct avec le public, j’ai demandé qui voulait conserver ses larmes. À ceux qui étaient d’accord, j’ai envoyé un petit kit comprenant une fiole et un questionnaire. Alors que l’art, c’est l’artiste plutôt qui transmet une émotion au public, on teste ici le chemin inverse ! L’œuvre continue à évoluer: j’ai envie de créer une grande bibliothèque d’émotions."

Le 2e prix a été attribué à Laurence Demaret, et le troisième à Maïlis Dagrain (œuvres textiles). Le palmarès de cette édition est entièrement féminin puisque pour les jeunes artistes, les jurés ont récompensé Camille Simon (photos numériques) et attribué une mention à Philomène Parmentier (collages).