Un kilomètre de chantier rue de Tubize (N246) à Braine-le-Château à partir du 2 mai (INFOGRAPHIE)

Dès la première semaine, du 2 mai au lundi 8, la circulation sera maintenue dans un sens de circulation, en direction de Tubize jusqu’au carrefour avec la rue Notre-Dame du Bois. Pour les usagers de la route en direction de Braine-l’Alleud, ils devront passer par cette même rue Notre-Dame pour remonter la rue Auguste Latour, passer par la rue de la Station pour rejoindre la rue de Nivelles (N28).

La semaine suivante, du mardi 9 au vendredi 12, la circulation est maintenue dans le même sens en direction de Tubize mais est complétée par des feux de signalisation entre le carrefour Notre-Dame au Bois et le giratoire. La déviation reste la même pour les véhicules en direction de Braine-l’Alleud. Les connexions du rond-point aux rues Idès Vanschepdael et du Bailli seront fermées.

La dernière phase, du lundi 15 au vendredi 17 mai, se déroulera sur une zone plus restreinte. Seuls les feux de signalisation entre le rond-point et le carrefour de la rue Notre-Dame au Bois seront maintenus. Les accès aux rues Vanschepdael et du Bailli resteront fermés à la circulation.

Pour cette période de deux semaines, durant la durée des travaux, les poids lourds sont invités à suivre la déviation en passant par le ring et la E429 depuis et en direction de Tubize.he