Une campagne pour une meilleure cohabitation entre promeneurs et agriculteurs lancée à Ottignies-Louvain-la-Neuve

L’échevin des Affaires rurales, Philippe Delvaux (Écolo), explique la démarche : "Lors de la dernière réunion entre la Ville et les agriculteurs de la localité, ils ont soulevé toute une série de remarques liées à la cohabitation avec les promeneurs. C’est pourquoi, nous avons lancé cette campagne en faveur d’une belle cohabitation entre tous."

Trois problématiques sont mises en avant sur les panneaux. Tout d’abord, "ne piétinons pas leurs champs." "Des promeneurs mais aussi leurs animaux piétinent parfois les champs ou les bandes enherbées les jouxtant. Certains y ont même fait un pique-nique. Or, il faut savoir que si leurs bandes enherbées sont malmenées, les agriculteurs peuvent perdre des subsides. Et n’oublions pas que les champs et les bandes enherbées sont propriétés des agriculteurs." Il faut donc rester sur les chemins.

Ensuite, "faisons de la place". "Pour accéder à leur champ, les agriculteurs doivent parfois passer par les chemins avec leur tracteur, ce qui engendre occasionnellement des tensions avec des promeneurs ou des cyclistes. Les chemins doivent être des espaces partagés."

Enfin, "restons courtois". "Il arrive que les agriculteurs doivent travailler en soirée ou la nuit. On appelle donc à la compréhension et à la courtoisie."

Une autre problématique n’est pas relevée mais existe bel et bien : l’abandon de déchets, dont des canettes, dans les champs.

Des panneaux ont notamment été plantés à la Belle Voie, rue Montaury, chemin des Veneurs, chemin de la Chapelle Robert, Vieux chemin de Bruxelles… En outre, des vidéos avec des témoignages d’agriculteurs seront aussi diffusées dans le cadre de cette campagne.