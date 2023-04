46 bières anglaises, huit brasseurs et trois nouvelles gueuzes : le British Beer Festival revient

L’évènement est organisé par la Gueuzerie Tilquin, créée en 2009 par Pierre. Elle est la seule gueuzerie de Wallonie. Pour l’occasion, Pierre Tilquin va présenter ses trois nouvelles gueuzes issues de son projet Family Tree. Chacune des cuvées fait référence à un membre de la famille Tilquin. Au final, une vingtaine de cuvées devraient voir le jour à l’avenir.

Boire ou conduire, il faut choisir

La bière n’est pas la seule à l’honneur durant ce dernier week-end d’avril. Le festival comprendra aussi de la petite restauration tels des fish&chips et des wraps. Esprit british jusqu’au bout.

Et si vous avez peur de trop forcer sur la boisson pour venir en voiture, les organisateurs ont prévu des navettes régulières entre la gueuzerie et la gare d’Enghien. Pour les plus raisonnables, ils sont attendus à la Gueuzerie Tilquin, chaussée Maïeur Habils, 110 à Bierghes. L’entrée est à 25 euros et comprend un verre, la liste des bières et 6 jetons à dépenser avec modération. Le tout est valable les deux jours.

Comme pour les éditions 2016 et 2018, le British Beer Festival s’attend à la présence de près de 1200 visiteurs et surtout amateurs.