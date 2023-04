Éco-pâturage à Wavre : les moutons sont arrivés aux 4 Sapins

"Nous serons 3 ou 4 à nous relayer tous les jours"

Aujourd’hui, Vincent est venu d’Éghezée avec ses deux chiennes. Les deux bergers se relaient pour conduire les moutons et ainsi gérer au mieux le pâturage. "Nous ne sommes pas des professionnels, précise d’emblée Marie-France. Garder les moutons, c’est notre passion. Nous ne sommes pas éleveurs, non plus. Et nous effectuons les mêmes tâches avec d’autres troupeaux. L’an dernier, je connaissais cet espace et je me suis dit que c’était trop bête de gaspiller cette belle herbe. J’ai proposé l’idée à la Ville de Wavre. J’ai commencé seule et j’ai terminé la saison avec une seconde bergère. Cette fois, nous serons 3 ou 4 à nous relayer tous les jours."

La Ville de Wavre a très vite compris l’intérêt de l’éco-pastoralisme. Faire paître là des moutons évite à la Ville de devoir tondre régulièrement cet espace public enherbé de près de 5 hectares. La Ville ne doit plus faire appel à un prestataire et réalise ainsi une économie. Avec des moutons, l’entretien est naturel, écologique, bref, positif pour la biodiversité.

Marie-France organise les passages des autres bergers, Vincent et Brigitte, qui vont l’accompagner toute la saison. "Nous sortons les moutons de leur enclos pour qu’ils aillent manger l’herbe à certains endroits. Quand ils pâturent, ils piétinent l’herbe et l’affaiblissent. On voit directement où ils sont passés, dit Marie-France en montrant une parcelle d’herbe rasée de près. Ils sont gourmands ! L’herbe est de très bonne qualité." Vincent vient de prendre le relais pour conduire le troupeau. Marie-France rappelle sa chienne Fifa avec quelques instructions en anglais et la félicite pour sa grande écoute.

Pour l’entraînement des chiens

"Ces moutons viennent d’un petit élevage d’Éghezée. Cet élevage ne cherche à produire ni de la viande, ni du lait, ni de la laine, mais sert principalement à l’entraînement des chiens. Fifa est ma coéquipière. Une coéquipière très efficace, car sans elle je ne saurai pas guider les moutons. Ils fileraient n’importe où…"

L’éducation canine à l’aide de moutons se développe en Belgique, quelques centres dispensent des cours mais le plus souvent il faut aller en France et surtout en Angleterre, le pays des élevages de moutons. "Il faut un entraînement spécial pour que les chiens réagissent dans n’importe quelle situation, sur n’importe quel terrain, termine Marie-France. Fifa garde toujours un œil sur les moutons et elle essaie que le troupeau reste groupé. Je la dirige et en fonction des ordres que je lui donne, elle mène le troupeau où il faut qu’il aille…"