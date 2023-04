Les rues des Coquerées, du Bon Air et l’avenue Roi Albert en travaux en mai à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Pour les cyclistes et piétons, les pistes et trottoirs resteront accessibles tout du long sur l’ensemble du chantier.

Du 8 mai à 7h au 13 mai, les travaux se chevaucheront avec ceux au carrefour 'de la clinique' (rue du Bon air, avenues Roi Albert et Reine Fabiola). Il ne sera donc pas possible de circuler entre la rue du Bon Air et son intersection avec la ruelle Reuchamps. Il faudra donc passer par la même déviation que pour la rue Coquerées.

De l’autre côté du carrefour, la route sera également fermée entre le début de l’avenue Reine Fabiola et la rue qui conduit à la clinique Saint-Pierre. Pour contourner ce chantier, des panneaux fléchés seront disposés afin de faire passer les automobilistes par l’avenue des Villas avant de transiter par l’avenue des Merisiers pour arriver à la rue du Vieux chemin de Genappe en direction de la clinique.

Les cyclistes pourront se déplacer dans les rues malgré les travaux au carrefour.