Abattages d’arbres par Sagrex : pas d’irrégularité constatée à Rebecq

Elle a ajouté que le relief actuel n’est pas définitif et que l’apport de terres de découverture est autorisé par le permis. “Les travaux réalisés ont également été préconisés par le bureau d’études Tractebel, bureau mandaté pour évaluer les causes du glissement de terrain (2021) et les solutions à mettre en place pour sécuriser la motte, la remettre en état et poursuivre l’activité de découverture.”

Une visite a été organisée la semaine passée et il apparaît que les autorités suivent le dossier de près. “Les dernières découpes ont été réalisées par Sagrex le 21 février 2023, les travaux d’évacuation des arbres abattus se sont terminés fin mars. Il reste encore quelques arbres à évacuer. Le bureau Tractebel, qui a validé et suit les travaux, envoie un rapport régulier à la Région wallonne. Par ailleurs, dans le cadre des autres recommandations de ce même bureau relatives à la gestion des eaux, une visite du site a été organisée et réalisée par le département de la police et des contrôles et la cellule Giser, le 17 novembre 2022. Visite où j’étais présente, ainsi que notre conseiller environnement”, a ajouté Patricia Venturelli.

La bourgmestre a indiqué que la prochaine réunion du comité de suivi des carrières, où les citoyens sont représentés, se déroulera dans le courant du mois de mai.

Malgré ces affirmations, le conseiller Léon Jadin (Écolo) a prétendu que l’abattage des arbres n’est pas couvert par le permis d’exploitation délivré en 2000. “Nous craignons que Sagrex veuille anticiper un permis inexistant à ce jour. Le permis d’exploitation demandé par la carrière en 1997 et délivré en 2000 ne prévoyait pas de modification de la surface de la motte.”

Une intervention qui a fait bondir Dimitri Legasse, président du conseil communal. “Que vous ne partagiez pas l’avis de l’administration régionale et locale, c’est une chose. Mais répondre par la négation à une affirmation de l’administration, c’est limite. Lorsque vous évoquez la bonne exécution et que vous dites que ce n’est pas le cas, alors que les administrations concernées venues sur place et le bureau d’études n’ont rien fait d’autre que de confirmer la bonne exécution, c’est quand même très délicat. Il faut être nuancé dans ses propos.”