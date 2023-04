Inondations : des zones de retenue à Gembloux pour protéger Chastre ?

Cinq sites seront étudiés, afin d’établir le niveau de faisabilité et la capacité de chaque projet. Des informations très précieuses pour cibler les investissements de la commune de Chastre et ainsi éviter les terribles épisodes de juillet 2021.

Le bourgmestre Thierry Champagne (Chastre 20 + ) a présenté cinq lots. “Le premier, dans la zone de la Jonquière, le but est de construire une ZIT ou ZEC, selon l’endroit précis où s’arrête la rivière, ce qui n’est pas très clair. La capacité est de 5 000 mètres cubes, ce qui n’est pas mal. On a justement besoin d’un auteur de projet pour choisir le type d’ouvrage.”

Le deuxième lot, “reprend plusieurs endroits, dont le bois de Quinaux, une zone à inonder. Les services de la Province estiment qu’on pourrait atteindre 6 000 mètres cubes. C’est un peu plus important encore.”

En ce qui concerne le lot 5, “le but est de créer une ZIT, car il n’y a pas de rivière. C’est un énorme coulant d’eau, qui passe par un ancien petit pont vicinal. Là, on peut faire une retenue d’eau. On n’a pas de chiffre, mais on pourrait retenir entre 3 et 5 000 mètres cubes. L’étude permettra d’affiner le niveau de capacité.”

En fait, le bourgmestre mise énormément sur les lots 3 et 4 situés… à Gembloux. Commune voisine, en province de Namur. “Ce sont pour moi les sites les plus intéressants. Car le problème de l’Orne et de ses débordements dans la rue du Tilleul, c’est ce qui se trouve en amont.”

Les autorités de Gembloux réceptives

Des discussions ont été entamées avec les autorités gembloutoises, très réceptives. “Dans une des zones, on pourrait avoir un barrage, jusqu’à la chaussée romaine, sans perturber la ferme de Bertinchamps. 6 000 mètres cubes pourraient être atteints, voire plus si on élargit jusqu’à l’ancienne pisciculture. Il faudra avoir les accords pour ce faire.” Le dernier site, il se trouve rue du Monty, pas très loin de la ferme de Bertinchamps non plus. “Ce serait assez simple à faire, dans une zone très encaissée.”

Ces cinq pistes seront analysées par un auteur de projet. Mais les autorités ont d’autres sites encore en tête. Sauf qu’il s’agira, là, d’une collaboration avec la province du Brabant wallon. “Il y en a une rue du Piroy, pour 20 000 mètres cubes. La Province ne travaille plus que sur de grosses capacités.” L’autre parcelle se trouve à proximité du Mémorial Kongolo. “Il n’y a pas d’estimation, on a demandé à la Province de s’en charger.” La priorité, c’est en tout cas d’améliorer la situation dans la rue du Tilleul, fortement impactée à chaque fois.

”Est-ce que la Province a été sensibilisée au fait de travailler le plus en amont possible ?, a demandé Hélène Ryckmans, conseillère Écolo. Si on travaille en amont de chez nous, c’est toute la vallée qui en bénéficiera, comme Court-Saint-Étienne, Ottignies et Wavre.” Pour cette dernière, ce n’est pas tant la capacité de rétention qui doit être mise en priorité, mais bien l’effet que l’infrastructure pourrait avoir sur un large territoire.

Thierry Champagne a précisé que la Province était énormément sollicitée depuis l’événement de juillet 2021, ce qui explique le filtre opéré au moment de sélectionner les dossiers.

”À ce stade, nous attendons les résultats de l’auteur de projet et nous mettrons ensuite l’accent sur les sites les plus judicieux.” Les 5 et même 7 sites ne seront sans doute pas retenus.