Le Bois des Allemands, nouvelle propriété communale d’Orp-Jauche

Ce qu’on appelle généralement le Bois des Allemands va en fait devenir une partie supplémentaire du maillage écologique. “Cette acquisition fera l’objet d’une réflexion et d’un travail concernant la gestion. On ne gère pas aujourd’hui une forêt ou une réserve naturelle comme c’était le cas il y a vingt ans, vu les enjeux climatiques. Nous allons donc bien penser aux essences à planter, de manière raisonnée.”

La réserve foncière s’agrandit donc, avec cette parcelle qui n’accueillera donc pas de projet immobilier ou urbanistique. “On avait déjà acheté la Chavée des Gueux et le Bois Michotte. On ne sait pas s’appauvrir en achetant des terres. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réflexion provinciale sur le maillage écologique”, a commenté Hugues Ghenne.

Cette zone de la commune était sans doute un peu moins bien fournie au niveau de ce fameux maillage, raison pour laquelle la commune investit. Le montant de l’acquisition a été fixé à 20 000 euros.

La minorité, via la conseillère Thérèse d’Udekem d’Acoz, a demandé à l’échevin si l’initiative provenait de la commune ou du propriétaire. “Cela faisait partie des volontés du Collège.” La zone était boisée il y a peu de temps. “Il y a eu une expertise de la situation et un abattage forcé a été réalisé. On trouvait ça un peu dommage, mais c’était un passage obligé. La volonté est d’intégrer une gestion pour pérenniser une surface d’environ un hectare, pour que nous et nos petits-enfants puissions en profiter.”

Des questions ont également été posées sur l’entretien de ce bois des Allemands. “Il y a différentes possibilités, dont une convention avec la Petite Jauce ou un partenariat en compagnie de Natagora. Nous ne manquons pas d’options. Le concept du bois en question fait qu’il y aura un entretien léger. On le laissera croître, sans négligence.”

L’achat a été voté par le conseil communal à l’unanimité.