Mont-Saint-Guibert : actuellement dans des locaux déplorables, les scouts lancent une pétition pour pouvoir rejoindre un nouveau site

Arnaud Leroy, Jeanne Lenchant, Mathieu Gossez, Laura, Matteo et Nicolas Bel, Rosalie Esgain, Théodore Van Woensel sont “embêtés, étonnés, inquiets, dépourvus, jaloux, gênés, désespérés et un peu en colère”. Leur lettre ouverte, transformée en pétition, a déjà été signée près de six cents fois, nous a communiqué, par mail, Jeanne Lenchant.

Dans celle-ci, ils disent attendre depuis longtemps des locaux de stockage et d’animation, alors que le programme électoral de la majorité MSG Co-Hé-sion le prévoit et qu’il en est aussi fait mention dans la Déclaration de politique générale 2019-2024 votée au conseil communal. Depuis longtemps, les scouts guibertins, recensant quelque 500 jeunes, occupent un bâtiment prêté par l’évêché. Mais il est dans un état déplorable et assez froid. Il transpire d’humidité, laissant le matériel pourrir. Bientôt, il sera d’ailleurs abattu afin d’être transformé en un ensemble d’appartements.

”Nous ne nous sentons pas écoutés, avancent les chefs scouts. Et pas pris au sérieux. Pourtant, chaque samedi, nous passons notre temps afin de faire vivre des moments inoubliables aux jeunes de la commune”. Ils demandent d’être aidés.

”Au début de la présente législature, la Commune avait prévu d’aménager des locaux, essentiellement pour le stockage de matériel, dans l’ancienne pinède jouxtant les infrastructures du football, dans ce qui est aujourd’hui, la GuibertsportArena. Mais bien vite, les responsables de l’unité guibertine indiquèrent qu’ils n’étaient plus intéressés, davantage soucieux de regrouper toutes les animations sur un même site, les Hayeffes, se remémore le bourgmestre Julien Breuer. Si le collège communal ne peut que rejoindre le fond des choses, nous sommes interpellés par la forme et la méthode utilisées. Bien entendu, les scouts méritent des locaux adaptés. Mais il est assez interpellant de se voir reprocher publiquement de ne pas avoir concrétisé le projet de notre programme électoral, alors que ce sont les responsables de l’unité de Mont-Saint-Guibert eux-mêmes qui ont demandé de repartir de zéro en juillet 2020”.

”Nous avons provoqué, en cette fin de semaine, une réunion avec les chefs d’unité afin de comprendre d’où vient ce manque de communication. La pétition ne vient pas des personnes étant nos interlocuteurs… Si aucun des projets mis récemment sur la table n’a pu être concrétisé, ce n’est vraiment pas par manque de volonté politique. Les demandes et besoins formulés en début de législature ont évolué. Et l’idée, un moment évoquée, des locaux de l’ancienne brasserie Grade fut coulée par les inondations de 2021. Notre majorité peut rassurer tout le monde. Les scouts, qui méritent des locaux, n’ont jamais été aussi proches d’une solution définitive et pérenne. Il nous reste un quart de la législature afin de mener à bien un projet attendu depuis trois décennies”.