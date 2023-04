Rénovation et agrandissement du centre sportif de Walhain : voici l’avant-projet

”Les travaux seront effectués en deux phases, pour que les clubs puissent profiter des installations en alternance”, a expliqué Olivier Petronin, qui a hérité du dossier depuis le passage de relais avec Francis Sprimont comme échevin des Sports.

La première partie du chantier concerne le nouveau bâtiment, grand de 37 mètres sur 22. Ce qui fait plus de 800 mètres carrés, contre 500 prévus initialement. “Il y aura un terrain de volley, trois de badminton, deux vestiaires, même un troisième pour l’arbitre, un local technique, des toilettes, ainsi qu’un accès via un couloir, où des casiers de rangement seront disposés, a-t-il précisé. Ce bâtiment sera équipé de panneaux photovoltaïques.”

Pendant cela, la salle actuelle sera donc opérationnelle. Lorsque la première phase sera terminée et accessible aux sportifs, l’ancienne salle sera rénovée. “On s’attaquera à l’isolation, à l’éclairage, tout ce qui touche les dépenses énergétiques. La cafétéria sera agrandie, les vestiaires rénovés. Et puis, pour garder la lumière naturelle, les parties supérieures des murs seront des parois translucides en polycarbonate, avec des screen à dérouler en cas d’éblouissements. Un espace de rangement sur l’arrière du bâtiment est prévu, du côté du parking actuel.” Les autorités ont visité le centre sportif de Natoye, qui a installé ce dispositif pour faire entrer la lumière dans ses installations. “Cela apporte une sorte de bien-être aux sportifs, a commenté le bourgmestre Xavier Dubois. Et cela peut représenter une belle économie au niveau des dépenses énergétiques. D’autant plus que ce sont notamment les écoles qui utilisent le centre sportif en journée.”

Au niveau du calendrier, le dossier dépendra évidemment du feu vert de la Région wallonne pour le subside. On peut s’attendre à une inauguration dans le courant de la saison 2024-2025.

”Ce sera donc un subside plus classique, a souligné la cheffe de file de Wal1 (opposition), Laurence Smets. Nous étions déjà favorables au premier dossier, nous le sommes toujours.”