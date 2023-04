Sablière à Chaumont-Gistoux : les indemnisations pour le remblai divisent

Du côté de l’opposition, Villages a voté pour la convention d’exploitation et contre la convention d’indemnisation. Cependant, si deux conventions étaient sur la table, le fait d’avoir voté contre l’une des deux conventions entraîne un “non” général dans le chef de Villages. Pour justifier son positionnement, Philippe Barras explique : “Tant la semaine dernière, en commission, qu’au conseil, le Collège n’a pu nous donner une explication chiffrée et argumentée de la diminution très importante (de 0,25 €/tonne à 0,11 €/tonne) de l’indemnisation payée par l’exploitant pour l’enfouissement de déchets inertes. La comparaison avec les taxes ou redevances levées par d’autres communes ayant des carrières est interpellante.”

De quoi étonner l’échevin des Finances Pierre Landrain (absent au conseil, mais présent en commission.) “Villages joue un jeu politique sur le dossier en ne voulant rien comprendre. Leurs arguments mélangent des pommes et des poires. En 2004, nous avons signé une convention avec Hoslet pour une indemnisation des nuisances causées par l’exploitation de la carrière (extraction du sable) mais aussi pour le remblai. Pour l’exploitation, on passe de 0,05 à 0,11 €/tonne. Par contre, il est exact que pour le remblai, on passe de 0,25 €/tonne à 0,11 €/tonne. La raison est simple, avant, le remblai concernait un CET (Centre d’enfouissement technique), en gros, on y mettait toutes les crasses possibles ! C’est forcément plus élevé alors que dorénavant, on n’aura que du remblai de terre.”

Philippe Barras indique : “Nous sommes plus réservés. L’explication fournie, selon laquelle l’enfouissement est coûteux pour l’exploitant, n’est pas convaincante. Comment expliquer alors que des communes peuvent appliquer des taxes bien plus élevées pour l’enfouissement de déchets comparables (CET classe 3 – déchets inertes) ?”

Villages cite des exemples : Mons (0,69 €/t), Braine-l’Alleud (1,25 €/t) ou Sprimont (1,40 €/t). “Nous regrettons qu’une analyse comparative n’ait pas été faite avec les autres communes wallonnes ayant un CET sur leur territoire, avec une approche chiffrée argumentée. En l’état, il est impossible pour le groupe Villages de marquer son accord sur cette convention d’indemnisation, la forte diminution du prix à la tonne des déchets inertes déversés apparaissant comme une faveur pour l’exploitant, non justifiée.”

Pierre Landrain insiste sur le fait que pour Chaumont, il ne s’agit plus d’enfouissement technique comme ailleurs. “Ni de carrière de pierre, bref ce n’est pas du tout la même chose que pour une carrière de sable !”

Une convention pour le bien-être des riverains

Si les indemnités de remblai divisent, Villages est satisfait que le Collège propose ces conventions. La convention d’exploitation apporte des obligations importantes qui n’étaient pas reprises dans le permis unique octroyé par le ministre Willy Borsus. ” Il s’agit bien entendu de reprendre la création du sentier en limite sud-ouest de la zone d’exploitation, et de la création du sentier en remplacement du chemin N° 26. Mais également, de la servitude de passage pour les autres activités annexes à la sablière, du bâchage des camions, de leur vitesse, des horaires d’exploitation, de l’importante remise en état des zones anciennement exploitées. Pour cette convention d’exploitation, nous marquons notre accord et reconnaissons que la commune et son conseil juridique ont fait du bon travail.”

L’échevine Sese Kabanyegeye complète. ” Le but est bien que chaque partie y trouve son compte. Le bien-être des riverains et la qualité de vie des habitants sont des priorités. Nous veillons à ce que les activités particulièrement génératrices de nuisances pour les riverains soient encadrées le plus possible comme éviter les périodes les plus sèches pour éviter un surplus de poussières dans l’air. Si la convention n’annule pas le recours, maintenant que la convention est signée, nous allons écrire au Ministre pour lui signifier qu’on retire notre recours.”