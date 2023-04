Une pétition pour défendre la ligne TEC 568 à Villers-la-Ville

”Manœuvre politique”, rétorque systématiquement l’opposition Écolo en expliquant que ces plans sont en quelque sorte une pièce à casser, et que les citoyens seront de toute façon consultés sur les changements envisagés. Quand ? Aux dernières nouvelles, cette consultation pourrait être organisée en septembre prochain. Avec quel résultat ? Bien malin qui peut le dire à ce stade…

Dorothée Demoiny, une habitante de Sart-Dames-Avelines, ne veut plus attendre. “Les discussions durent depuis des mois : le citoyen sera mis devant le fait accompli et les possibilités d’adaptations seront très réduites, redoute-t-elle en constatant que pour l’instant, les remarques des élus villersois n’ont eu aucun effet. Nous voulons au minimum préserver nos acquis avec une desserte fine et fréquente de nos villages.”

Pour réclamer la préservation de la ligne 568 telle qu’elle fonctionne depuis de nombreuses années, la Sartoise a lancé en fin de semaine dernière une pétition en ligne. L’objectif était d’arriver au moins au chiffre symbolique de 568 signatures. Après quelques jours seulement, on en était déjà mardi à plus de 540, ce qui montre l’intérêt pour la question.

La ligne express ? Ce n’est pas la même chose

”Mes enfants prennent cette ligne tous les jours pour aller à l’école à Nivelles, appuie Dorothée Demoiny. Mais aussi pour aller voir leurs copains, pour se rendre chez le dentiste. Je prenais cette ligne avant eux, et ma grand-mère aussi d’ailleurs ! Les nouveaux plans privilégient la nouvelle ligne express Namur-Nivelles, mais ce n’est pas du tout la même chose ! Le nombre d’arrêts est très réduit, ce bus ne passe pas dans le village mais sur la chaussée, et le tarif est différent.”

Le texte de la pétition détaille ce point : cela ferait huit arrêts de moins à Marbais, et six en moins à Sart-Dames-Avelines. De plus, si la ligne 568 devenait scolaire, elle serait interrompue le week-end, et ses fréquences en semaine seraient sans doute revues à la baisse.

Lancer une pétition en ligne alors qu’une consultation officielle de la population pourrait avoir lieu dans quelques mois, n’est-ce pas courir le risque que les habitants confondent les deux démarches et ne se mobilisent plus par la suite ? “”Bonne question, concède Dorothée Demoiny. Mais ce que je veux, c’est prendre les devants pour que les besoins des habitants soient entendus. Pour l’instant, ce n’est pas le cas puisque la commune insiste pour que ce projet soit abandonné et les plans de l’AOT sont tout de même maintenus. On ne veut pas être mis devant le fait accompli !”