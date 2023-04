Charlotte Mende, du lycée Martin V à Louvain-la-Neuve, remporte un concours d’éloquence sur les droits humains d'Amnesty International

Ce concours, intitulé "Une voix pour nos droits", est organisé pour la première fois par Publiq et la section belge francophone d’Amnesty International.

"Cette victoire me fait beaucoup de bien. J’ai énormément travaillé et investi du temps pour ce discours, qui racontait tout simplement une expérience que j’ai vécue. En choisissant de me rendre dans un centre Fedasil lors d’une retraite scolaire, j’ai pris conscience que les droits humains étaient bafoués tout près de chez moi. Dès lors, il m’a paru essentiel de partager mon témoignage pour, à mon niveau, promouvoir ces droits fondamentaux et souligner la nécessité d’agir tous ensemble en ce sens", témoigne Charlotte Mende dans le communiqué d’Amnesty.

Âgés de 15 à 18 ans, les cinq finalistes, issus d’une école où il y a un groupe-école Amnesty, se sont présentés à tour de rôle devant un jury présidé par le directeur de la section belge francophone d’Amnesty International, Philippe Hensmans. Les finalistes ont chacun disposé de huit minutes pour s’exprimer en toute liberté sur la réponse qu’ils voulaient apporter à cette question: "les droits humains sont-ils plus beaux sur papier qu’en pratique ?"