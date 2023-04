Il n’y aura pas de porc au marché de l’Ascension de Jodoigne : un comble dans la cité du Piétrain

La Ville indique aussi que la grande tente sur les hauteurs de la Grand-Place n’accueillera pas de volaille. "Ni poule, ni lapin…, confirme Charlotte Bastaits, chargée de la communication à la Ville. L’Afsca exige une vaccination de chaque animal, une mise en quarantaine… c’est impossible à faire respecter pour les petits élevages."

Gérard Delgoffe constate également: "Une seule éleveuse était en ordre, mais elle ne souhaite pas être la seule présente…"

Qu’à cela ne tienne, les bovins, eux, seront présents en force. "Nous aurons 120 bêtes mais aussi une vingtaine de chevaux et une cinquantaine de moutons."

La fin du comice ?

Un autre problème de taille se pose pour le marché. "On a du mal à trouver des jeunes pour assurer la relève. Clairement, le comice (NDLR: assemblée formée par les propriétaires et les fermiers de la région) est en train de mourir. C’est malheureux car c’est le seul organisme agricole reconnu par le Ministère de l’agriculture. La FWA ou le FUJA sont eux des syndicats…"

Avis donc aux jeunes agriculteurs qui souhaitent perpétuer une tradition puisqu’il s’agira de la 65e édition du marché organisé par le comice.

Il n’en reste pas moins que d’autres activités vaudront malgré tout le déplacement au marché de l’Ascension. Le petit marché de la Province du Brabant wallon avec les producteurs locaux, le marché général avec ses 2 à 300 exposants, les maréchaux-ferrants…

À noter par ailleurs que le Bourgmestre Jean-Luc Meurice a rappelé la volonté de la ville d’arriver au zéro plastic à usage unique et donc les cafetiers, confréries et autres vendeurs sont informés qu’ils doivent privilégier les contenants réutilisables. Néanmoins, cette année sera celle de la transition et donc ils peuvent écouler leur dernier stock. En 2024, par contre, il n’y aura plus aucune tolérance.