Immobilier : au m2, c’est à Ottignies-LLN que les biens sont les plus chers

”Cela nous permet de calculer un prix hybride qui est pondéré par le parc immobilier, indique Jonathan Frisch, économiste pour Immoweb. Notre objectif avec ces chiffres, c’est de rendre le marché le plus transparent possible et d’informer les vendeurs et les acheteurs le plus précisément possible. On peut, pour des biens comparables, maisons ou appartement, comparer et voir si les prix sont attractifs.”

Il ressort des chiffres du 1er trimestre 2023 que les communes les plus chères de Belgique se situent principalement sur la côte et dans la périphérie de Bruxelles. Les communes les moins chères, en revanche, se trouvent dans la province de Hainaut.

Chers appartements à Ottignies-LLN

Le Brabant wallon, et ce n’est pas nouveau, est la seule province wallonne dans le top 5 des provinces les plus chères du pays, ce qui fait d’elle la province wallonne la plus chère. Il s’agit même de la seule province wallonne où le prix moyen par mètre carré est supérieur à 2 000 €.

Selon les chiffres d’Immoweb, qui publie une analyse du marché immobilier tous les trimestres, 9 sur 10 des communes les plus chères de Wallonie se trouvent en Brabant wallon et les communes les plus chères de la province sont Ottignies-Louvain-la-Neuve, La Hulpe et Waterloo.

Et si Ottignies-Louvain-la-Neuve est nettement plus chère que les deux autres villes du top 3 – 3 456 €/m² contre 2 923 €/m² et 2 917 €/m² –, c’est dû au prix du mètre carré des appartements qui monte à 4 048 € au m2, soit les tarifs pratiqués notamment pour Esprit Courbevoie à Louvain-la-Neuve.

”Pour les maisons, ce sont les biens des communes proches de Bruxelles qui arrivent en tête avec La Hulpe (2 745 €/m2), Lasne (2 781 €/m2) et Waterloo (2 778 €/m2)”, poursuit Jonathan Frisch.

Des prix qui se stabilisent, des taux qui s’envolent

Les communes les moins chères sont Hélécine, Ramillies et Orp-Jauche. Suivent Rebecq et Jodoigne…

Le phénomène d’atterrissage des prix de l’immobilier observé depuis le 2e semestre 2022 se confirme, avec une hausse des prix modérée de +0,9 % pour la Belgique (+ 0,3 % en Brabant wallon, soit la plus faible augmentation pour les provinces wallonnes) durant ce 1er trimestre 2023 : “Les prix se stabilisent mais on ne constate pas d’effondrement. Au 1er trimestre 2022, on avait une augmentation de 1,9 % et aujourd’hui on est à la moitié. L’augmentation des taux provoque un net recul de l’octroi de crédits immobiliers et se traduit donc aussi par une diminution des volumes de transaction.”

Durant ce 1er trimestre 2023, on observe aussi que l’attrait pour la campagne s’amenuise.

Selon Immoweb, “la forte hausse des taux semble avoir rééquilibré le rapport de force entre vendeurs et acheteurs en faveur de ces derniers. Vu la baisse mécanique de la demande, les acquéreurs potentiels ne doivent donc plus hésiter à négocier les prix des biens.”