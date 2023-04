Lasne : un premier bilan positif pour la nouvelle collecte des déchets

La Commune n’a d’ailleurs pas le choix, elle doit agir vu que “la Région wallonne a imposé à toutes les Communes un plafond maximal de 90 kg par personne pour les sacs blancs de déchets résiduels et de 25 kg pour les sacs verts de déchets biodégradables, expliquait la bourgmestre, Laurence Rotthier, lors du conseil communal du 28 février. Nous sommes en gros dépassement pour les sacs blancs. Pour 2022, les déchets par habitant et par an à Lasne s’élèvent en moyenne à 130 kg”. Et en ce qui concerne les déchets organiques, en 2022, Lasne en était à 2,5 kg par an et par habitant.

Après trois mois sous le nouveau système de collecte, les résultats semblent encourageants, d’après la Commune qui s’appuie sur des chiffres que l’inBW a projetés sur une année complète : 103 kg de déchets ménagers par an et par habitant et surtout 13 kg de déchets organiques toujours par an et par habitant.

”Cela confirme l’efficacité du nouveau système de collecte, mais également la qualité des nouveaux sacs de déchets organiques, qui sont plus épais et plus robustes que les précédents”, commente la Commune, soulignant aussi que “l’enjeu est important au-delà des frontières lasnoises, car si une majorité des communes du Brabant wallon parviennent à atteindre cet objectif, cela participerait positivement à la faisabilité de la construction par l’inBW d’une usine de biomasse à Virginal. Ces déchets pourraient alors être traités dans notre province.”