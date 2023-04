Nouvelle dynamique à l’Accueil Temps libre de Jodoigne : "c’était important de garder notre tarif démocratique"

Aylin Celik, coordinatrice ATL, livre les nouveautés : “On doit s’adapter au changement des rythmes scolaires et donc des congés. Avec 4 au lieu de 6 semaines de stages cet été, on a décidé de récupérer celles-ci pour les placer au carnaval et à l’automne. On aura donc encore 7 semaines, mais dorénavant, elles seront étalées sur l’année avec systématiquement une semaine de stage pour chaque période de congé scolaire. C’était important de répondre aux besoins des familles et surtout, de garder notre tarif démocratique de 45 € la semaine”.

La Ville de Jodoigne travaillera encore en partenariat avec l’ISBW. mais plus seulement. “Pour l’automne, on sera associé à l’ONE avec un stage de Toussaint subsidié de sorte que l’on pourra maintenir un tarif démocratique pour ce qui sera le premier stage nature. Des ASBL basées sur la commune et les services communaux s’associeront pour l’occasion.”

Une journée des familles le samedi 2 septembre

Une grande première : l’organisation d’une journée des familles, le samedi 2 septembre. “Dans nos missions, nous réalisons tous les cinq ans un état des lieux sur ce qui se passe à Jodoigne. Parents, enfants et opérateurs se sont exprimés. Le constat est qu’il faut plus de réseaux et de collaborations avec nos opérateurs d’accueil. Je prends donc la peine de tous les contacter en direct pour présenter la journée. Le but est d’avoir l’ensemble de nos opérateurs présents pour se rencontrer et de créer des collaborations. Un réseautage donc et aussi une promotion de leurs activités.”

L’autre objectif de cette journée des familles est de faire découvrir aux jeunes ce qui est possible de faire à Jodoigne : activités sportives, culturelles, artistiques et autres, le tout gratuitement.

Cette journée des familles se déroulera donc le 2 septembre, de 10h à 16 h, à l’école de l’Ardoisière, chaussée de Tirlemont, 81.

Jusqu’à 15 ans

À noter que l’ATL propose dorénavant ses activités aux jeunes âgés de 2 ans et demi à 15 ans (et plus 12) et devrait s’ouvrir aussi aux jeunes porteurs d’un handicap jusqu’à 18 ans. “Nous avons, grâce à l’échevine Ludivine Henriouille, qui gère l’ATL ainsi que l’enseignement, de belles synergies et donc des collaborations efficaces avec les écoles et les jeunes de l’entité”, ajoute Aylin Celik.

À noter aussi que l’ATL dispose d’un nouveau site et d’un nouveau logo. Ce nouveau site est plus intuitif et plus interactif que le précédent. La recherche d’activités et de stages y est plus simple qu’auparavant. “Les personnes qui souhaitent être informées dès qu’il y a une nouvelle activité ou un nouveau stage peuvent activer les notifications, ce qui leur permettra d’être avertis en temps réel.”

www.atl.jodoigne.be