Walhain : le compte 2022 du CPAS en déficit de près de 180 000 euros

”Le compte est en déficit, mais il est contrebalancé par des exercices et recettes antérieurs qui augmentent à chaque fois, a commenté Agnès Namurois (Écolo), la présidente du CPAS, lors du conseil de ce lundi 24 avril 2023. Il y a un problème de décalage dans la réception des subsides ou des paiements. Ce qui rend complexe l’analyse financière et les prévisions. La trésorerie permet toutefois de résorber les chocs éventuels, ce qui nous amène de la sérénité.”

De plus, la responsable chargée de clôturer les comptes était apparemment très satisfaite de la comptabilité, “extrêmement bien tenue”. Ce qui a poussé la présidente du CPAS à saluer le travail effectué par le département financier.

Laurence Smets, cheffe de file Wal1 (opposition), a réagi à la présentation de ce compte 2022. “Attention à l’exercice propre, car il est en mali. Le résultat global reste assez stable, mais ce n’est quand même pas anodin, même si les dépenses vont en s’accroissant au CPAS.” La socialiste a souligné l’importance de la prise en charge des seniors qui vivent à domicile. “Il faut mettre les priorités pour les aides familiales et aides à domicile. Certaines personnes doivent être placées, mais les coûts sont tellement élevés, ce qui amène beaucoup d’entre elles dans la difficulté.”

”55 € la journée, ce n’est pas rien”

La présidente du CPAS est bien consciente de la situation : “Le coût de la journée en maison de repos est de plus en plus élevé, a souligné Agnès Namurois. Si on veut quelque chose de correct pour les personnes, ça revient à 55 € la journée, ce qui n’est pas rien. Ces seniors ont une petite pension, donc on complète et on leur laisse aussi une sorte d’argent de poche. Histoire qu’elles ne se contentent pas du quotidien et puissent s’acheter une revue, un livre ou un cadeau pour leurs petits-enfants. On est passé d’une personne prise en charge à six personnes, les dépenses sont donc très importantes chaque mois…”

Laurence Smets a fait part de son inquiétude liée à la présence d’une seule maison de repos sur le territoire communal : “Les aînés doivent donc parfois partir plus loin, avec le risque de perdre des liens…”, a-t-elle indiqué en substance.