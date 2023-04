Jodoigne : une première réunion de concertation après l’accident mortel à la carrière de Dongelberg

La Commune a demandé des informations à la SWDE, propriétaire des lieux pour s’assurer de la sécurité des citoyens et visiteurs, une priorité absolue pour le bourgmestre qui a interdit l’accès au site jusqu’à la fin du mois de juin, le temps de recevoir des informations et mesures à mettre en place. “Un arrêté pris par précaution”, avait indiqué Jean-Luc Meurice ajoutant n’avoir eu aucun rapport de l’accident et précisant que cet arrêté pourrait être revu en fonction de l’avancée des concertations.

Ce jeudi, une première réunion a eu lieu entre les autorités communales, la SWDE, la fédération de plongée et les responsables du club qui gère le site. Une réunion constructive où chacun a pu échanger pour éclairer sur la pratique de la plongée, mais aussi sur la gestion du site et la sécurisation de celui-ci. Bonne nouvelle, les autorités ont pu être rassurées concernant l’accès au site. Tout est parfaitement clôturé et donc, par inadvertance, il n’est pas possible de se retrouver dans l’eau à moins d’escalader la clôture. Sur la pratique de la plongée, après avoir exposé leurs règles, la fédération de plongée et le gestionnaire doivent à présent tout mettre par écrit.

Le gouverneur, qui selon les autorités communales est lui aussi préoccupé par la situation et désireux de s’informer, n’était pas présent lors de la réunion de jeudi. Il sera cependant bien présent pour le prochain rendez-vous qui devrait probablement avoir lieu après les congés de printemps.