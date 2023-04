Nivelles : pas de solution pour la propreté du parking Roblet mais… “des règles à respecter”

Des habitants du projet immobilier des Jardins de Lalieux ainsi que des commerçants du quartier en ont ras le bol. À quelques dizaines de mètres de la place de Lalieux, en plein centre-ville de Nivelles donc, le parking public couvert qui pourrait être fort pratique pour les automobilistes est devenu une vraie source de nuisances pour les riverains, et ne séduit plus guère les usagers. Des personnes s’y rassemblent en soirée ou même logent sur place, se soulagent contre les murs et dans les recoins, abandonnent des canettes et des déchets divers un peu partout, s’y battent régulièrement lorsqu’elles sont ivres.