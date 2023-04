Perwez : “Rénover l’église de Thorembais-les-Béguines ? Pas sur fonds propres”

”Lorsque nous étions en majorité, nous sommes intervenus et avons fait restaurer toutes les églises, à l’exception de celle de Thorembais-les-Béguines, a rappelé en substance André Antoine, chef de file DRC +. Sans cela, les dégradations auraient pu s’aggraver rapidement, comme ce fut le cas pour l’église de Maret, dans la commune d’Orp-Jauche, où l’édifice a été mis en vente pour une somme dérisoire, ou encore pour l’église de Bierghes, dans l’entité de Rebecq.”

Quant à l’église de Thorembais-les-Béguines, “elle a belle allure de loin, mais pas de près, a poursuivi André Antoine. Il y a un problème de toiture au-dessus du chœur. Nous avions lancé un marché de service pour la restaurer. Vous êtes arrivés au pouvoir et avez prévu un budget de 400 000 €, basé sur les estimations des architectes. Puis, vous avez retiré ce montant…”

André Antoine, qui a aussi souligné l’importance patrimoniale de l’édifice, au-delà de sa fonction cultuelle, a donc invité le bourgmestre et ses échevins à passer à l’acte, en réalisant les travaux. La proposition DRC + : consacrer une enveloppe de 500 000 € pour cette rénovation.

”Nous partageons ton analyse, a répondu le bourgmestre. Les devis d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui. Nous avons engagé des montants importants pour la rénovation et l’entretien du patrimoine communal, mais nous devons faire des choix. Nous sommes déjà intervenus à Thorembais-les-Béguines, avec des travaux qu’on peut qualifier de modestes, mais quand même… Et d’après les spécialistes, ce sont 600 000 € qui seront nécessaires.”

Une somme importante donc. “En on aimerait avoir une réflexion sur les moyens financiers autres que ceux de la Commune pour avancer dans ce dossier. On voudrait faire preuve de créativité et trouver une solution.” La majorité espère bénéficier de subsides ou de dons, “mais nous ne voulons pas rénover l’église sur fonds propres uniquement”.

Sauf que le temps presse, a commenté Jean-Marc Aldric (DRC +-) : “Au final, les subsides ne feront que compenser la hausse des prix des matériaux ou des taux d’intérêt. L’attente risque de coûter plus cher que l’apport des subsides. En 2025 ou 2026, on sera à 800 000 €, avec un subside de 50 % et on n’aura rien gagné…”

La majorité a donc voté contre le point présenté par la minorité.