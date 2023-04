Quel avenir pour le Proxibus 206 à Ottignies ?

À court terme, la Ville va discuter avec le TEC pour voir s’il n’y a pas moyen d’optimiser son service de ramassage scolaire existant vu que le Proxibus est “dans une écrasante majorité utilisé par des élèves”. Si ce n’est pas possible, la Ville pourrait mettre en place un tel service calqué sur le modèle du ramassage scolaire. “Cela nous coûterait moins cher que le Proxibus (NDLR : 100 000 € par an pour le salaire du chauffeur auxquels s’ajoute le coût de l’essence et de l’entretien du bus) et plus écologique car répondant mieux à la demande. Le reste du budget qu’on consacrait au Proxibus pourrait alors servir à d’autres initiatives, pourquoi pas du transport à la demande, en fonction des retours de l’expérience menée à Louvain-la-Neuve. On va aussi regarder ce qui bloque les jeunes à ne pas faire le trajet à vélo : est-ce l’infrastructure qui n’est pas assez sécurisée, le manque de parking pour vélo ?”

Lors du conseil communal, Nicolas Van der Maren s’est montré satisfait : “Pour le changement climatique, les transports en commun, c’est une alternative que nous devons développer à côté de l’usage du vélo. Et donc je suis content d’entendre qu’il n’est pas question de supprimer purement et simplement le Proxibus, qu’on peut revoir la plage horaire, les fréquences et qu’à côté de ça on peut développer autre chose. Car il est super intéressant de pouvoir prendre le bus pour aller des quartiers périphériques de la commune vers le centre-ville en transport en commun.”