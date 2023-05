Éclairage public : à Ittre, ça tâtonne dans le noir

Depuis le 1er avril, la Commune devait faire part de sa décision à ORES des suites à donner à cette extinction nocturne. Lors du collège communal du 6 mars, celui-ci décidait d’adopter l’extinction de minuit à 5h du lundi au vendredi. Le 20 mars, le collège décidait d’accepter une période de statu quo, entre avril et juin. Ensuite, le 30 mars, sur les ondes de La Première, nous apprenions qu’Ittre avait choisi une extinction du lundi au vendredi. Pour, selon le bourgmestre, plus de sécurité à la sortie des nombreux restaurants de l’entité. Pourtant, depuis, nous constatons une extinction sept nuits sur sept.”

Le groupe Pacte (Participation alternative citoyenne de transition écologique) veut donc plus d’éclairage sur cette thématique.

”Dans le noir absolu”

Le bourgmestre, Christian Fayt (EPI), répond : “Actuellement, nous sommes dans le noir absolu. Nous tâtonnons pour trouver la meilleure solution pour notre commune. À l’heure actuelle, nous sommes donc sur un statu quo jusqu’au 30 juin. L’intention est de passer à une extinction de cinq nuits sur sept dès juillet. Nous avons regardé avec les Communes voisines afin d’être dans le même schéma. L’ouest du Brabant wallon était majoritairement favorable à une extinction cinq nuits sur sept. Lors d’une réunion avec ORES, il est ressorti qu’il n’y avait plus d’interconnexion et que chaque Commune pouvait décider elle-même ce qu’elle voulait”.

Le bourgmestre souligne également un problème financier : “Nous avons adhéré au marché de l’IPFBW, l’Intercommunale pure de financement du Brabant wallon, concernant l’acquisition d’électricité pour l’ensemble des Communes. Le marché avait été fait au mois de novembre, avec un prix conséquent, même si l’électricité est moins chère pendant la nuit, en se basant sur les consommations de l’ensemble des communes en 2021. Ce qui signifie que si nous ne consommons pas ce qui est prévu, nous devrons payer une indemnité au fournisseur”. Un point qui, selon Christian Fayt, a fait reculer beaucoup de Communes, car le montant de l’indemnité n’est pas connu.

”L’IPFBW a donc demandé de postposer les demandes d’extinction pour recalculer tout ça. Nous attendons ces chiffres. Rien n’est simple et chacun essaye de regarder comment économiser au mieux.” Et de conclure : “Cette fois-ci, les travaux effectués par ORES dans les cabines seront gratuits. Ce qui est intéressant, c’est que nous pourrons affiner en éclairant par exemple des passages piétons, mais ces travaux-là seront payants. On parle de 1 000 € par lampe”.

Ne pas devenir un trou noir

Pol Perniaux s’inquiète: "Nous oublions l’aspect premier de ces mesures. On parle d’économie budgétaire alors qu’à la base, c’est la consommation d’énergie qui est visée. Si on éteint sept nuits sur sept, on consommera moins d’énergie. Si on consomme moins d’énergie, il faudra moins en produire, car il ne faut pas oublier qu’il sera de plus en plus difficile d’en produire".

Le bourgmestre répond qu’un autre aspect entre en jeu: la sécurité. "Jusqu’à présent, nous ne savons pas encore très bien où en est la sécurité. Certaines Communes ne sont pas très à l’aise d’éteindre toutes les nuits. À Ittre, nous avons une vie associative importante, des commerces, des routes de campagne parfois mal éclairées. La population ittroise ou qui vient à Ittre sort principalement le week-end. Nous sommes aussi proches de grandes villes. Nous ne pouvons pas être un trou noir où dealers et autres viendraient faire leurs affaires. Nous devons donc trouver un compromis entre tous ces aspects".