Les jeunes choristes du SRJ Les Tilleuls d’Hévillers préparent leur grand concert (vidéo)

Aujourd’hui, elle n’est pas seule à s’occuper d’eux. Claryana Sotero, pianiste professionnelle, endosse le rôle de l’accompagnatrice comme elle le fait une fois par mois lors des répétitions. Une seconde paire d’yeux, d’oreilles, et deux mains de musicienne professionnelle supplémentaires, voilà qui n’est pas de trop pour seconder Mélanie, la cheffe de chœur. Et c’est parti pour deux heures et demie de chant choral avec trois groupes qui se succèdent, des enfants et des ados, entre 8 et 15 ans.

”J’ai appris à tolérer qu’il y ait du bordel, mais je refuse de faire de la musicothérapie”

L’entreprise demande fermeté, patience et bonne humeur, mais pas que cela. Car les enfants qui vivent au SRJ (service résidentiel pour jeunes) d’Hévillers ont un parcours psychosocial compliqué. Certains sont des enfants placés sur décision judiciaire, d’autres ont des troubles du comportement, et/ou un léger retard mental. “Le ressenti des émotions est multiplié par dix chez ces jeunes, explique la directrice du SRJ, Jany Serverius. Et leurs émotions se manifestent sans filtre. Ce n’est pas facile de capter leur attention. Un rien peut les faire décrocher. Ils sont assez imprévisibles.”

Si les difficultés des uns et des autres sont nombreuses, cela n’entame en rien l’enthousiasme de la cheffe de chœur : “J’ai appris à tolérer qu’il y ait du bordel, mais je refuse de faire de la musicothérapie, sourit Mélanie Rihoux, chanteuse lyrique professionnelle et cheffe de chœur engagée par l’ASBL Equinox. Je ne suis pas informée des difficultés des uns et des autres et c’est mieux. À moins que cela concerne la chorale, je n’ai pas besoin de savoir. Il y a suffisamment de gens qui les encadrent pour tout ça ici. Si un jeune vient me parler, je l’écoute mais je ne m’immisce pas dans ses problèmes. Je reste extérieure.”

La chorale du SRJ est née en 2017. Elle n’est qu’une des six chorales déployées par l’ASBL Equinox depuis 10 ans en fédération Wallonie-Bruxelles (lire ci-contre). L’ASBL emploie trois professionnels de la musique pour diriger ses chorales : Zeno Popescu, Ricardo Müller et Mélanie Rihoux. Ce qui les mobilise, c’est leur conviction et leur foi personnelle dans le projet.

La musique, comme un pansement sur le cœur

Car ce rendez-vous fait du bien au cœur et allège le quotidien de certains jeunes, comme en témoigne Illias (15 ans), un fidèle de la chorale, au timbre de baryton, qui s’est également mis au piano en autodidacte pour pouvoir s’accompagner lorsqu’il chante : “Ça me fait du bien de venir ici, je ne pense à rien. Ici, j’ai l’impression d’être moi, et il n’y a que quand je chante que je peux être comme ça. Quand je chante, je casse les codes, et ça me fait du bien.”

Elina, 14 ans, acquiesce : “Je chante depuis 8 ans avec ma maman. Je suis ici depuis un an à la chorale et quand je chante, j’oublie un peu tout le reste. Je rêverais d’en faire mon métier”.

La directrice de l’institution se réjouit de cette aventure dont bénéficient quelques jeunes internes : “Il y a des enfants qui ont peu confiance en eux, qui se dévalorisent facilement, explique Jany Serverius. Leur participation à cette chorale leur permet de se prouver des choses : ils peuvent retenir des paroles d’une chanson, retenir une mélodie… C’est bon pour leur confiance en eux.”

En concert sur la grande scène du Spott, en septembre

Les concerts bisannuels devant les parents et les éducateurs participent de cette dynamique. Mais cette année, une nouveauté s’annonce. C’est LE moment tant attendu que les choristes préparent dès à présent. Les 23 et 24 septembre, ils se produiront pour la première fois sur la grande scène du Spott (ex-centre culturel d’Ottignies), en compagnie des choristes du Petit Ry, un chœur de 80 personnes qui a en commun avec eux d’avoir la même cheffe de chœur.

” Nous préparons trois chants que les deux chorales feront ensemble, et ensuite un solo pour certains choristes des Tilleuls, dit Mélanie Rihoux. Ce sera une première pour eux, mais je suis très confiante. En général, lors des concerts, les enfants sont très stressés, mais très concentrés aussi. Les éducateurs sont à chaque fois scotchés de voir ce que les jeunes arrivent à sortir lors de ces spectacles.”

Grâce à ces concerts donnés en interne, les rendez-vous musicaux hebdomadaires des jeunes du SRJ ont fait des émules à Hévillers, chez les voisins : les adultes des Acacias (service d’accueil de jour pour adultes handicapés) venaient voir les concerts donnés en fin d’année scolaire par leurs jeunes voisins. Depuis septembre dernier, une nouvelle chorale, dirigée par Ricardo Müller, a vu le jour. Elle réunit une quinzaine d’adultes, chaque lundi, aux Acacias.

Six chorales pour 150 enfants et adultes

Six chorales Equinox existent actuellement, dont cinq en Belgique. Ces cinq-là travaillent et s’amusent avec 150 adultes et enfants en Wallonie et à Bruxelles.

L’histoire de la naissance de la première chorale est jolie. L’idée en revient à la pianiste professionnelle Maria João Pires qui, en 2012, a donné l’impulsion pour que soit créée une chorale à destination d’un public fragilisé, sous l’égide de la Chapelle musicale Reine Élisabeth.

C’est ainsi que l’ASBL Chorales Equinox se consacre depuis lors au développement d’un enseignement musical de qualité s’adressant tantôt à des enfants issus de milieux socio-économiques et culturels défavorisés, tantôt à des jeunes et adultes porteurs de handicaps, à des enfants vivant dans un pays ébranlé par des conflits politiques, ou encore à des personnes détenues en milieu carcéral, comme c’est le cas à Ittre.

Les Chorales Equinox, implantées dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et au Burundi, assurent la promotion de l’égalité des chances et luttent contre l’exclusion en offrant une formation musicale d’excellence et en développant différentes compétences par le biais de la musique : écoute, patience, concentration, sens critique…

Six chorales Equinox existent à ce jour : la chorale de Bruxelles, la chorale du SRJ Clair Val (Suarlée), la chorale de la prison d’Ittre, la chorale du SRJ Les Tilleuls (Hévillers), la chorale des Acacias (Hévillers) et la chorale du SOS Village d’Enfants (Bujumbura, au Burundi).

Une nouvelle chorale à la prison d’Ittre

Une chorale Equinox vient de naître à la prison d’Ittre. Et là aussi, un concert sera organisé.

Le but de l’ASBL Equinox est de réaliser un travail dans la durée, afin d’enraciner la pratique musicale dans des milieux socio-économiques fragilisés. “C’est dans ce cadre qu’on a cherché à s’implanter dans des institutions, comme le SRJ d’Hévillers par exemple, explique Géraldine Sax, l’une des coordinatrices de l’ASBL Equinox. Afin que le soutien parental et logistique ne soit pas un problème. C’est plus facile si on ne doit pas dépendre des parents pour conduire un enfant au cours. C’est le prof qui vient à eux.”

Toujours dans l’idée de donner accès à la culture là où elle est peu accessible, les Chorales Equinox ont tout récemment investi les murs de la prison d’Ittre. “Il a fallu s’adapter. Là, c’est la bibliothécaire qui reçoit les candidatures et qui fait le tri en fonction des profils, des compatibilités, des comportements, parfois aussi des régimes disciplinaires de certains détenus. Il s’agit d’un vrai projet artistique, pas un simple passe-temps, pour les 4 ou 5 détenus qui y participent chaque semaine. C’est même devenu un atelier de création musicale parce que certains ont déjà une expérience de chanteur ou de musicien. On a adapté le concept.”

À la prison aussi, le concert devant un public est une finalité voire une motivation pour certains. Un concert a donc été programmé. Il sera destiné aux autres détenus uniquement, dans un premier temps du moins.

L’ASBL Equinox est basée à Waterloo, dans les locaux de la Chapelle musicale Reine Élisabeth. “C’est une chance, car cela permet aux employés d’Equinox d’être en contact direct avec des professionnels du monde musical. Mais notre ASBL n’est pas formellement liée à la Chapelle musicale, même si ce projet philanthropique tenait particulièrement à cœur à Bernard de Launoit, son directeur, décédé le 23 mars dernier. Il en a d’ailleurs toujours été le président du conseil d’administration. Et c’est ce qui explique que nous avons nos bureaux à la Chapelle.”

L’ASBL qui gère les six chorales Equinox vit en réalité de donations privées et de mécénat, ainsi que grâce à des subventions de la Province du Brabant wallon.