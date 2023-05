Nivelles : rue Lossignol, la vitesse des voitures boostée par le RER ?

Il reste encore une deuxième partie à construire – le chantier doit durer jusqu’à la fin de cette année – et le jour de la mise en place de la première moitié de l’ouvrage d’art, plusieurs riverains étaient présents pour saluer l’exploit technique. À présent, on voit assez bien à quoi ce nouveau pont va ressembler : dans sa partie supérieure, il permet d’élargir l’assiette du chemin de fer pour passer à quatre voies pour faire circuler le futur RER. Mais dans sa partie inférieure, alors que celui qui a été démoli ne permettait le passage des véhicules que sur une bande en alternance, la voirie sera désormais à deux bandes.

Et là, les riverains sont moins enthousiastes. Si le passage sous le pont sera facilité avec deux bandes, la circulation risque d’augmenter. Et la vitesse des voitures aussi, surtout dans le sens de la descente depuis l’église de Baulers, à la rue de l’Église dans la rue Lossignol. Pour le conseiller socialiste, il serait souhaitable que la Ville se penche déjà sur le problème. De cette manière, des aménagements destinés à réduire la vitesse seront en place lorsque le nouveau pont sera opérationnel. Il y a sans doute plusieurs possibilités et les procédures étant assez longues, mieux vaut prendre les devants.

Le bourgmestre, Pierre Huart, a expliqué que le cas s’est déjà présenté à la rue Coparty et à la rue des Déportés. Dans ce dernier endroit, des coussins berlinois ont été posés juste avant l’entrée sous le pont, dans le sens de la montée.

”On doit trouver des solutions correspondant à la loi et aux normes, et ce n’est pas évident du tout, a précisé le maïeur. Parce qu’il faut aussi des aménagements compatibles avec le charroi lourd, et les engins agricoles qui passent par là. Notre cellule Sécurité travaille sur le sujet. Il y a d’autres priorités actuellement mais c’est une préoccupation, et on en parle assez souvent.”