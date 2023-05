Pour OLLN 2.0-MR, la crèche parentale Les Tournesols coûte cher à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

L’échevine de la Petite enfance, Nadine Fraselle (Avenir), a souligné qu’il s’agissait d’une crèche communale subventionnée par l’ONE. “La Ville assume les coûts. Mais les dépenses de la crèche sont très raisonnables par enfant. C’est une petite crèche locale intéressante et on doit promouvoir et développer ce genre d’initiative.”

Aux Tournesols, outre la participation financière des parents, ces derniers prestent 3 h à la crèche tous les 15 jours.

”On soutient ce projet mais il représente un coût élevé pour la Ville, a indiqué Cédric Jacquet (OLLN 2.0-MR) . De plus, en comparaison, ce qui m’a estomaqué, c’est que la Ville ne pouvait pas dégager 8 000 € pour aider à boucler le budget de la structure d’accueil que des parents ont créée suite à la fermeture de leur crèche ABChild. Or, vu le contexte de manque de places d’accueil, ils viennent avec un projet clé sur porte, c’est du pain béni.”

L’échevine a expliqué que le collège n’avait pas dit non mais qu’il réfléchissait à mettre en place un mécanisme de soutien équitable pour tous les projets de création de crèche.