Chaos à Perwez: le chauffeur d’un camion percute des voitures et prend la fuite

Dans le chef des autorités, c’est l’incompréhension la plus totale. Le chauffeur a en effet démoli des barrières et franchi des voiries en sens interdit, avant d’abandonner le camion et de prendre la fuite. Son collègue est, lui, resté sur place.

La police s’est rapidement rendue sur les lieux et a voulu interroger l’individu, néerlandophone, qui n’a cependant pas souhaité donner dévoiler l’identité de son collègue. La police a donc contacté le patron de la société, afin d’en apprendre davantage et de retrouver le chauffeur.

Son camion a traversé les rues des Marronniers, des Brasseurs et Saint-Roch, où il a tout emporté sur son passage. Malgré la taille imposante du véhicule, ce ne serait pas l’étroitesse des voiries qui serait en cause.

Impossible ce mardi matin de connaître l’état du chauffeur et de son collègue au moment des faits et donc d’imputer ces multiples accidents à un quelconque état d’ébriété.

Vu l’importance des dégâts, qui ne sont heureusement que matériels, c’est le Parquet du Brabant wallon qui s’est chargé du dossier.

Le bourgmestre de Perwez Jordan Godfriaux n’avait jamais vu ça. "Il est passé par des tronçons où l’espace est suffisant. Avec le service technique, on n’explique pas les dégâts occasionnés. On attendra de connaître sa version des faits, mais on peut juste dire qu’il n’y a pas de problème structurel au niveau de la mobilité, à ces endroits. Il ne s’est pas arrêté après avoir accroché la première voiture, il a continué et a percuté des barrières, murs et d’autres voitures. Ce n’est pas lié à l’infrastructure ou à l’étroitesse des rues."

Un arrêté a été pris pour gérer la mobilité et la sécurité des Perwéziens, médusés par les dégâts occasionnés.