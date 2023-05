La première journée intergénérationnelle à Ottignies-Louvain-la-Neuve était plus que complète

”Nous avons dû refuser 7 aînés et une vingtaine de jeunes. Il n’était pas possible d’accueillir plus de 60 personnes, signale l’échevin Benoît Jacob, en charge des aînés et de la jeunesse. L’objectif de cette après-midi était de créer des liens durables entre la jeunesse et les personnes âgées. L’intergénérationnel est une des réponses possibles pour contribuer à faire face aux différents enjeux liés au vieillissement de la population. Cela permet d’aller dans le sens d’une plus grande implication des personnes âgées dans la société.”

Quatre ateliers étaient proposés : floral, culinaire, créatif et un coin jeux et lecture.

Pauline (7,5 ans) a participé l’atelier culinaire : “Nous faisons des crêpes mikado. J’ai choisi cet atelier parce que j’aime cuisiner. Chez moi, j’ai déjà fait des crêpes.”

Victor est plus jeune. Il a 4,5 ans. Il participe à l’atelier créatif : “J’aime le dessin. J’ai fait des signets. Maintenant, je dessine une route. “

Charline (8,5 ans) aime, elle, les fleurs : “Je participe à l’atelier de décoration florale. Pamela nous explique bien comment il faut faire.”

Pour ces ateliers, la Ville s’était associée à des partenaires spécialisés dans chacune des disciplines. L’après-midi s’est terminée par un goûter.