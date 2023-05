L’ACS La Hulpe a son hall des départs : “ce hall des départs, c’est l’aboutissement de 54 ans de service à la population”

Arnold Félix. ©ÉdA

Lors de l’inauguration, sa fille, Bénédicte Félix, qui lui a succédé à la présidence de l’ACS, a dit : “J’aurais préféré être assise parmi vous et écouter mon père vous parler de son bébé. Ce hall des départs, c’est l’aboutissement de 54 ans de service à la population. Cela va permettre de placer dix véhicules à l’abri.”

Et le bourgmestre de La Hulpe, Christophe Dister, d’expliquer qu’on parlait “déjà de ce hall en 2017. Nous avons enfin pu faire aboutir le projet au terme d’un travail d’équipe. Les Communes de Lasne, Rixensart et La Hulpe ont contribué aux travaux et à son financement. La zone de secours a financé 250 000 € des 850 000 € que le hall a coûtés. Nous avons bénéficié de l’aide de généreux donateurs, dont Bernard Kahn et Mimi Solvay. Des citoyens et des associations ont aussi apporté leurs pierres à l’édifice. Je me suis amusé à calculer ce que représentait la contribution de l’ACS dans le dispositif de sécurité. Si l’ACS n’existait pas, les citoyens devraient dépenser 4 millions par an pour rendre des services équivalents.”

Le hall des départs est constitué de cinq portes de part et d’autre de l’édifice. “Nous pouvons envisager quatre départs simultanés. Nous avons au total 20 véhicules dont trois véhicules tout-terrain permettant d’aller chercher les gens là où l’ambulance n’a pas accès. Nous avons une ambulance bariatrique pour le transport de personnes obèses”, a indique Loïc De Plaen, assistant social, responsable de l’aide sociale urgente.

L’ACS fonctionne avec une quinzaine de professionnels et environ 150 bénévoles. Elle remplit quatre missions : le 112 pour l’aide médicale urgente, plans catastrophes, renfort du centre de secours, les transports médicaux non urgents, une présence lors de manifestations et aussi offrir un toit et un repas lors des situations d’urgence. Elle assure une mission d’enseignement et s’occupe également du charroi et de l’approvisionnement des produits pour les ambulances.